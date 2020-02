Simony diz que vai 'tomar providência' após ser apalpada por Dudu

A cantora Simony voltou a falar sobre o assédio que sofreu do apresentador Dudu Camargo durante a transmissão do Carnaval da RedeTV!, na última sexta-feira (21). Durante a passagem ao vivo, ela teve o seio apalpado pelo apresentador.

Simony afirmou que vai tomar providência quando o Carnaval passar. Antes, ela já havia afirmado que teria dado uma "porrada" em Dudu caso os dois não estivessem ao vivo.

"Providências serão tomadas. Vou falar com minha família e com meus filhos. Tenho um filho de 18 anos (Ryan, com o rapper Afro-X), que acha que devo seguir em frente e tomar as medidas cabíveis assim que o Carnaval acabar, na terça-feira. Todos da família se sentiram constrangidos. Não sou só artista, sou mãe e filha", disse a cantora para a revista Quem.

Os dois estavam comentando os bastidores da folia em São Paulo quando o assédio aconteceu.

No ar, Simony não ficou um pouco sem reação, afastando a mão de Dudu e o chamando de abusado.

Ainda durante os bastidores, Dudu teve outra atitude similar, segurando com força o pescoço de Simony enquanto dava um selinho nela. "É só um selinho e ele quer ficar segurando o pescoço da gente!", reclamou ela ao vivo.

Ainda durante os bastidores, Dudu teve outra atitude similar, segurando com força o pescoço de Simony enquanto dava um selinho nela. "É só um selinho e ele quer ficar segurando o pescoço da gente!", reclamou ela ao vivo.