Sistema ferry-boat passa a operar a cada duas horas

Os usuários do sistema ferry-boat passará a contar com um intervalo de duas horas uma viagem e outra. De acordo com informações da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), a partir da manhã desta quinta-feira (7), o quadro de horário de travessias entre Salvador e Itaparica sofre alteração. Os oito horários diários do sistema Ferry-Boat continuam sendo ofertados, contudo as viagens passam a acontecer a cada duas horas.

De segunda a sexta-feira os horários são: às 6h, 8h, 10h, 12h, 14h, 16h, 180h e 20h. A medida original foi alterada com o intuito de diminuir o tempo médio de espera nos terminais entre os horários da manhã e o do meio dia, bem como das 14h e início da noite. O embarque de passageiros e veículos continua limitado a 50% da capacidade das embarcações, e o sistema de travessias segue suspenso aos sábados, domingos e feriados. A resolução Agerba nº 26/2020 foi publicada no Diário Oficial do Estado e edita a primeira resolução de 20 de março, que definia outros horários de travessias.