Site com nome de Bolsonaro é usado para críticas e exposições ao presidente

Um site, que tem o domínio 'www.bolsonaro.com.br', está sendo utilizado para fazer críticas ao presidente Jair Bolsonaro (PL). A página era registrada por uma empresa do Distrito Federal e usada para ações do governo.

Segundo apurações do site UOL, uma atualização foi realizada no dia 11 de agosto, quando o chefe do executivo perdeu o domínio do site e o endereço foi comprado por outra pessoa, que tem feito várias críticas ao presidente.

Entre elas, uma caricatura fazendo alusão à imagem do presidente com do líder do Partido Nazista, Adolf Hitler. Bolsonaro aparece com uma suástica no braço e a faixa presidencial, além da frase 'ameaça ao Brasil'. Até o momento, o Palácio do Planalto não se manifestou sobre o ocorrido.

Ainda no site, tópicos também foram incluídos, como 'violência e ódio', 'corrosão das eleições', 'Disseminação de desinformação', onde mostra o filho do presidente, Carlos Bolsonaro, em formato de bebê, com uma mamadeira e um órgão genital no bico.

(Foto: Reprodução / Site Bolsonaro)

Ao todo, 11 tópicos mostram vários temas que expõem as atitudes do presidente ao Brasil durante os quatro anos de mandato. O último, 'Ameaça ao Brasil', revela um subtítulo que apresenta outras informações. "Bolsonaro nunca escondeu que é autoritário. Em suas três décadas como político, ele sempre apoiou a violência, a estupidez, e a quebra da ordem democrática", diz o texto.

No final da página, a frase explica que o site não é mais da família. "Este site não é administrado e nem pertence à família Bolsonaro. Caso você tenha interesse em contribuir, entre em contato. Será ótimo contar com o seu apoio". Além disso, os novos donos explicam que o site é um acervo das ações do Chefe do Executivo e seus familiares: 'Este site é uma galeria de arte digital e acervo jornalístico relacionado à família Bolsonaro'.