Site sobre filarmônicas reúne obra de compositores baianos

Os produtores culturais Laerte Santos e Simone Carrera lançam nesta segunda-feira (12), o site www.filarmonicaeferrovia.com.br, onde estão disponibilizados todos os produtos resultantes do projeto Arquivo Deraldo Portela: Filarmônica e Ferrovia, que tem curadoria do maestro Fred Dantas e é formado por partituras de 282 músicas de filarmônicas da Bahia, que foram catalogadas e digitalizadas, e que agora podem ser acessadas de forma gratuita por músicos, estudantes e professores de música, pesquisadores, além de maestros de todo mundo.

No site também estão disponíveis 15 composições editadas - impressas e disponibilizadas em PDF – acompanhadas das biografias dos seus compositores e com imagens ligadas ao contexto onde essas músicas foram produzidas. Estas 15 composições tiveram suas partituras revisadas, completadas no caso da falta de algum instrumento, e suas versões “tocadas” em programas de edição musical de computador podem ser acessadas, gerando um áudio guia.

No site há ainda textos sobre a história que liga as filarmônicas à ferrovia na Bahia, sobre os compositores e suas obras e uma entrevista com o médico Deraldo Portela, que foi quem pacientemente, ao longo dos anos, recolheu inúmeros manuscritos musicais em velhos arquivos de filarmônicas desativadas, a maioria ligada à Viação Leste Brasileiro, e doou o acervo ao maestro Fred Dantas.