Smartphones chineses se transformam em boa opção para brasileiros

Durante muito tempo, pensar em mercadorias chinesas era pensar em pirataria ou em tecnologia frágil. Esse tipo de produto não deixou de existir, mas a China produz muito mais que isso e, no ramo de tecnologia de smartphones, nos dá opções com um custo-benefício bastante interessante.



Entre as marcas chinesas com tecnologia de ponta, destacam-se a Huawei e a Xiaomi. A primeira ultrapassou a Apple em 2018, se tornando a segunda maior vendedora de smartphones do planeta, atrás apenas da Samsung, com um aumento de mais de 50% nas vendas. A Xiaomi é a quarta, logo à frente de outra chinesa, a Oppo.



A Huawei está de volta ao Brasil, assim como a Xiaomi, mas com poucos modelos à venda. Por isso, quem quiser adquirir um celular das marcas, é melhor importar em sites chineses, como GearBest, ou comprar em sites nacionais como Mercado Livre e Amazon, que possuem mais modelos.

Na primeira opção, o valor é menor, mas o usuário vai pagar ainda uma taxa de importação da Receita Federal, além da mercadoria demorar até três meses para chegar. Na segunda, a segurança é maior e o smartphone chegará mais rápido, mas com um valor maior. A parte ruim de ambas é a garantia do vendedor, que é pequena, quando há.



Focamos em três aparelhos de valor semelhante: o Xiaomi Mi A2, o Huawei P20 Lite e o Honor 8X, este último fabricado por uma subsidiária da Huawei. Em comum, boas câmeras, bom desempenho, sensores de impressão digital e baterias duráveis.



O P20 Lite é o mais antigo deles, de 2017, e tem um sucessor bem mais potente, o P30, com câmera de 40 megapixels e zoom ótico. As outras marcas também contam com modelos mais suntuosos e caros. Tanto o Mi A2 quanto o 8X foram lançados em 2018.