Só deu Segundo Sol no Troféu Domingão Melhores do Ano 2018

Os atores Giovanna Antonelli (Luzia), Letícia Colin (Rosa), Chay Suede (Ícaro) e Luis Lobianco (Clóvis) ganharam quatro prêmios no Troféu Domingão Melhores do Ano 2018, que aconteceu neste domingo, no Domingão do Faustão (TV Globo).

Giovanna Antonelli, que viveu a personagem Luzia, venceu na categoria Melhor Atriz de Novela. Ela fez um discurso em nome do amor e brincou com o tempo de carreira, dizendo que, hoje, poderia ser avó de Jade, sua personagem em O Clone, novela de 2001.

Já a categoria Ator Coadjuvante foi vencida por Chay Suede, que deu vida a Ícaro. Na categoria-irmã, a de Atriz Coadjuvante, a vencedora foi Letícia Colin, que levou a amiga Deborah Secco às lágrimas na festa que acontecia no estúdio.

Por fim, Luis Lobianco levou o troféu na categoria Ator Revelação. Ele se emocionou ao falar da avó e dedicou o prêmio ao marido.

Conheça os premiados nas outras 11 categorias

Ator de Novela

Sérgio Guizé

Comédia

Eduardo Sterblitch

Atriz Revelação

Bella Piero

Jornalismo

Sandra Annenberg

Ator/Atriz Mirim

Davi Queiroz

Cantor

Luan Santana

Atriz de Série

Patrícia Pillar

Cantora

Anitta

Ator de Série

Alexandre Nero

Música do Ano

Largado às traças (Zé Neto e Cristiano)

Personagem do Ano

É uma homenagem para três personagens marcantes de 2018 na dramaturgia da Globo: Adriana Esteves, que viveu Laureta em Segundo Sol, Fernanda Montenegro, que deu vida a Mercedes em O Outro Lado do Paraíso e Marieta Severo, que foi Sophia em O Outro Lado do Paraíso.