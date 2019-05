Sobe para 8 número de mortos em Salvador por conta do vírus da gripe

Um idoso de 62 anos e um bebê de cinco meses morreram vítimas de influenza. O subtipo de vírus portado pelo idoso ainda será verificado em exame laboratorial. O teste no bebê confirmou a presença do vírus H1N1. Os óbitos foram confirmados neste sábado (18) pela Secretaria Municipal de Saúde. Os casos elevam para oito o número de mortes por influenza em Salvador em 2019, seis delas apenas em maio.

A morte do senhor aconteceu na noite desta sexta (17), na Upa Hélio Machado, em Itapuã, e a do bebê em um hospital privado de Salvador, no dia 6 de maio. A subcoordenador de Doenças Imunopreveníveis Doiane Lemos afirmou que, até agora, há uma estimativa de 62% de cobertura.

"Destaque que esses vírus que estão circulando e ocasionou os óbitos, estão na vacina. Uma vez que a pessoa se vacina, ela evita", afirmou.

O idoso e o bebê fazem parte do grupo prioritário, que também inclui puérperas, tabalhadores de saúde e professores, portadores de doenças crônicas, policias civis e militares, bombeiros e membros ativos das Forças Armadas.

Sete dos oito óbitos acometeram pessoas integrantes dos grupos prioritários. "É importante que as pessoas da população eletiva busquem os postos para garantir a proteção contra o vírus”, destacou Doiane. A campanha de vacinação segue até o dia 31 e ainda não perspectiva de, em não cumprindo a meta de vacinação, extendê-la a outros segmentos.

O primeiro óbito foi de uma criança de 10 anos, no dia 29 de março. Já no dia 27 de abril, um menino de 3 anos, morador da região de Itapagipe. Ele não havia sido vacinado na campanha de imunização deste ano, e morreu após ficar sete dias internado num hospital da rede privada da capital baiana.

De acordo com o infectologista Antonio Bandeira, o número de infectados "cresceu absurdamente" porque as pessoas não se vacinaram. "É simplesmente por isso. Em 2017 as pessoas estavam protegidas, acharam que estava tudo bem e até sobrou vacina naquele ano, que foi ofertada para o público fora da campanha. Em 2018 vimos o resultado disso. Menos gente vacinada resultou em mais gente atingida", resumiu.

Outras mortes

Salvador, inclusive, registrou ainda outras três mortes de pacientes vítimas do H3N2 só na primeira quinzena de maio - ao todo, foram 14 notificações de pessoas com o vírus este ano. Os óbitos são de idosas, que tinham 73, 81 e 97 anos. Nenhuma das vítimas haviam sido vacinadas contra a doença durante campanha de imunização deste ano.

Segundo Bandeira, os três vírus (H1N1, H3N2 e influenza B) são igualmente perigosos, não havendo um mais prejudicial. "São a mesma coisa no assunto mortalidade. Os sintomas são muito parecidos com o de um resfriado normal, com dor de cabeça, dor na garganta, indisposição", conta ele.

O médico destaca ainda que, embora os alvos mais fáceis do vírus sejam crianças menores de dois anos e adultos acima de 60, todos podem ser atingidos. "O vírus pode pegar qualquer pessoa. Claro que crianças, idosos, pacientes com problemas respiratórios ou doenças crônicas são alvo mais fácil, até pela imunidade mais baixa, mas todos precisam se imunizar", completou.

O diagnóstico do vírus influenza é feito a partir da coleta de uma amostra do muco nasal ou oral do paciente, que é examinado em laboratório.

Vacinação

A Campanha de Vacinação contra a Gripe segue até o dia 31 de maio e terá um novo Dia D neste sábado (18). Shoppings e postos de saúde vão oferecer a dose da vacina para o público-alvo da segunda fase da campanha, que abrange idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, trabalhadores de saúde, professores do serviço público e privado, portadores de doenças crônicas, além de policiais civis, militares, bombeiros e membros ativos das Forças Armadas. A dose protege contra o H1N1, H3N2 e uma cepa de Influenza B.

Até o momento, 396 mil pessoas foram imunizadas em Salvador, que corresponde a 58% do público-alvo. Já na Bahia, o índice de imunizados é de 52,38%. Em âmbito nacional, houve cobertura de 56% - os dados são desta quarta-feira (15).

Em Salvador, todos os postos de saúde vão oferecer a imunização. Para atingir um número maior de pessoas, locais como escolas, creches, igrejas, estações de transbordo, supermercados e shoppings centers, além das prefeituras-bairro, também irão distribuir doses da vacina.

Clique aqui e veja os 189 pontos de imunização (PDF ou EXCEL)

Confira alguns locais onde se vacinar:

A Estação da Lapa receberá a vacina nessa sexta (17), das 9h às 16h, na estação de transbordo.

O Shopping Center Lapa terá um posto de vacinação no sábado (18), das 9h às 17h, no piso L3, próximo a Loja Riachuelo.

O Salvador Norte Shopping também receberá um posto no piso L1, em frente à Caixa Econômica Federal, no sábado (18) das 9h às 17h.

Já o Bela Vista terá um posto funcionando das 9h às 17h, também no sábado (18).

*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gautthier