Sopa de letrinhas: entenda a divisão nos esportes da Paralimpíada

Os Jogos Paralímpicos de Tóquio já começaram - e já renderam as primeiras medalhas para o Brasil, tido como uma das potências no evento - e você ainda se sente perdido nas modalidades e na sopa de letrinha das classes? Não se preocupe. O CORREIO elaborou um guia explicando o sistema de classificação funcional dos atletas em todos os 22 esportes do evento.

Primeiro, é preciso saber que as modalidades adotam letrinhas diferentes. Elas podem fazer menção à própria competição (como se é disputada em pista ou em campo, no caso do atletismo) ou à deficiência, a depender do esporte. Há também uma numeração, que indicam o grau de comprometimento do atleta.

A classificação é adotada para garantir a igualdade de condições na disputa. Para isso, os competidores são submetidos a diferentes avaliações.

Atletismo

O atletismo paralímpico tem duas formas de divisão. A primeira é o tipo da prova: caso seja de pista, como corridas de velocidade, meio fundo, fundo e saltos, e de rua (maratona), levará a letra T na frente (de track, em inglês); se a disputa for de campo, como arremessos e lançamentos, terá um F (de de field, em inglês).

Além da letra, há também uma numeração. Ela identifica, por exemplo, se o competidor é deficiente visual, se tem deficiência nos membros inferiores ou superiores, se compete em cadeiras, entre outros. Quanto menor o número, maior o grau de deficiência.

O atletismo é a modalidade que mais trouxe medalhas ao Brasil em edições de Paralimpíadas. O país chegou a Tóquio como dono de 142 medalhas, sendo 40 de ouro, 61 de prata e 41 de bronze.

T11 a T13 - Deficiências visuais;

T20 - Deficiências intelectuais;

T31 a T38 - Paralisados cerebrais (31 a 34 para cadeirantes: 35 a 38 para andantes)

T40 e T41 - Baixa estatura;

T42 a T44 - Deficiência nos membros inferiores sem a utilização de prótese;

T45 a T47 - Deficiência nos membros superiores;

T51 a T54 - Competem em cadeiras de rodas;

T61 a T64 - Amputados de membros inferiores com prótese;

F11 a F13 - Deficiências visuais;

F20 - Deficiências intelectuais;

F31 a F38 - Paralisados cerebrais (31 a 34 para cadeirantes: 35 a 38 para andantes)

F40 e F41 - Baixa estatura;

F42 a F44 - Deficiência nos membros inferiores;

F45 a F46 - Deficiência nos membros superiores;

F51 a F57 - competem em cadeiras de rodas (sequelas de poliomielite, lesões medulares, amputações);

F61 a F64 - Amputados de membros inferiores com prótese;

RR1 a RR3- Deficiência grave de coordenação motora competindo na petra;

Para os atletas com deficiência visual, há regras sobre a presença de atletas-guia, que variam de acordo com a classe. Eles são obrigatórios para a classe T11 (cego), opcional para a classe T12 (baixa visão) e não permitido para os competidores da classe T13.

Nas provas de 5.000m, de 10.000m e na maratona, os atletas das classes T11 e T12 podem ser auxiliados por até dois atletas-guia durante o percurso (a troca é feita durante a disputa). Porém, no caso de pódio, apenas o atleta-guia que terminar a prova recebe medalha

O atletismo é a modalidade com o maior número de atletas brasileiros nos Jogos de Tóquio: 65 representantes e 19 atletas-guia.

Basquete em cadeira de rodas

O basquete em cadeira de rodas é muito parecido com o basquete olímpico, e inclusive tem as mesmas dimensões da quadra, altura da cesta e tempo de partida. A principal diferença é que os jogadores devem quicar, arremessar ou passar a bola a cada dois toques dados na cadeira de rodas.

Essa, aliás, foi a primeira modalidade paralímpica praticada no Brasil, e é disputada por aqui oficialmente desde 1958. Podem competir no esporte homens e mulheres com deficiência físico-motora, como pessoas com paraplegia ou deficiência nos membros inferiores. Mesmo atletas andantes podem jogar, desde que usem a cadeira de rodas durante a prática.

Na classificação funcional, os atletas são avaliados em uma escala de 1 a 4,5. Quanto maior o comprometimento decorrente da deficiência, menor a classe. A soma desses números dos cinco jogadores em quadra não pode ultrapassar 14.

O Brasil não conseguiu vaga na Paralimpíada de Tóquio, nem no masculino e nem no feminino.

Bocha

A bocha é disputada por atletas com elevado grau de paralisia cerebral ou deficiências severas. O objetivo é lançar as bolas coloridas o mais perto possível de uma branca (jack ou bolim). Para isso, os atletas ficam sentados em cadeiras de rodas e limitados a um espaço demarcado para fazer os arremessos, e podem fazer os lançamentos com as mãos, pés e instrumentos de auxílio.

No caso dos atletas com maior comprometimento dos membros, há a ajuda de "calheiros", que posicionam uma calha à frente do competidor para dar propulsão à bola.

A classificação funcional varia de acordo com o grau de comprometimento motor e necessidade de auxílio ou não.

BC1 - Opção de auxílio de ajudantes (podem estabilizar ou ajustar a cadeira do jogador e entregar a bola, quando pedido)

BC2 - Não podem receber assistência

BC3 - Deficiências muito severas. Usam instrumento auxiliar, podendo ser ajudados por outra pessoa

BC4 - Outras deficiências severas, mas que não recebem assistência.

Nos Jogos Paralímpicos do Rio-2016, o Brasil encerrou com duas medalhas na bocha: um ouro nos pares BC3, com Antonio Leme, Evelyn de Oliveira e Evani Soares; e uma prata nos pares BC4, com Eliseu dos Santos, Dirceu Pinto e Marcelo dos Santos.

Canoagem

A canoagem paralímpica surgiu em 2009, e estreou no programa paralímpico nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016. Podem competir no esporte atletas com deficiência físico-motora dos dois sexos.

A classificação funcional da modalidade divide os competidores em grupos de acordo com o grau de movimentação dos membros inferiores, superiores e do tronco. As classes KL são para atletas que utilizam o caiaque, enquanto VL é destinada aos que usam a embarcação Va’a.

KL1/VL1 - Usa somente os braços na remada.

KL2/VL2 - Usa tronco e braços na remada.

KL3/VL3 - Usa braços, tronco e pernas na remada.

Ciclismo

O ciclismo segue as regras da União Internacional de Ciclismo (UCI), e em apenas algumas diferenças para adequar-se ao programa paralímpico. As provas podem ser de pista (velódromo) ou de estrada, e são disputadas por paralisados cerebrais, deficientes visuais, amputados e lesionados medulares (cadeirantes), de ambos os sexos.

Os atletas podem competir em quatro tipos de bike, de acordo com a deficiência: convencional, triciclo, tandem e handbike.

H1 a H4 - Atletas impulsionam a bicicleta adaptada (handbike) com os braços.

T1 e T2 - Ciclistas com paralisia cerebral cuja deficiência impede de andarem uma bicicleta convencional (competem em triciclos).

C1 a C5 - Atletas competem em bicicletas convencionais. Classes direcionadas aos competidores com deficiência físico-motora e amputados

Tandem - Classe destinada aos deficientes visuais. As bicicletas são de dois lugares e o ciclista da frente, ou “piloto” enxerga normalmente.

Esgrima em cadeira de rodas

A esgrima em cadeira de rodas é uma das modalidades mais tradicionais dos Jogos, e foi aplicada originalmente pelo próprio fundador do Movimento Paralímpico, o neurologista alemão Ludwig Guttmann. O esporte é disputado desde a primeira edição dos Jogos Paralímpicos, em Roma-1960.

A modalidade é destinada a atletas com deficiência locomotora, e pode ser praticada por pessoas com amputações, lesão medular ou paralisia cerebral. Assim como na esgrima convencional, as provas são com espada, sabre e florete. Há duas classes nas Paralimpíadas:

Categoria A: Atletas com mobilidade no tronco; amputados ou com limitação de movimento.

Categoria B: Atletas com menor mobilidade no tronco e equilíbrio.

Futebol de 5

O futebol de 5 é exclusivo para cegos ou deficientes visuais. A exceção é o goleiro, que tem visão total e não pode ter participado de competições da Fifa nos últimos cinco anos. O campo, geralmente de grama sintética, tem barreiras laterais, que impedem que a bola saia do campo.

A bola, aliás, tem guizos internos para que os atletas consigam localizá-la. Há também um guia (chamador) que fica atrás do gol adversário para orientar os atletas so seu time. O técnico e o goleiro também auxiliam em quadra.

A modalidade estreou nos Jogos em Atenas-2004, e tem a seleção brasileira como única campeã. A equipe faturou os ouros também em Pequim-2008, Londres-2012 e Rio-2016, quando sagrou-se tetracampeão.

Nas Paralimpíadas, são elegíveis para as posições de linha apenas os atletas da classe B1: cegos totais ou com alguma percepção de luz, mas sem reconhecer o formato de uma mão a qualquer distância.

Goalball

O goalball é a única modalidade entre as 22 que integram a Paralimpíada de Tóquio que não é uma adaptação de um esporte convencional. Ele foi desenvolvido exclusivamente para pessoas com deficiência visual, e é voltado tanto a cegos totais como pessoas com baixa visão.

As partidas são disputadas por três jogadores titulares (há também três reservas), em uma quadra com as mesmas dimensões das de vôlei. De cada lado, há um gol com 9m de largura e 1,30m de altura, e o objetivo é balançar a rede adversária. Na modalidade, os atletas são, ao mesmo tempo, arremessadores e defensores, e o arremesso deve ser rasteiro ou tocar pelo menos uma vez nas áreas obrigatórias.

A bola tem um guizo em seu interior para que os jogadores saibam sua direção e, por isso, não pode haver barulho no ginásio durante os jogos.

Os atletas deficientes visuais das classes B1, B2 e B3 competem juntos e todos utilizam uma venda durante as partidas, para que possam estar em condições de igualdade.

Halterofilismo

Diferente de outras modalidades, o halterofilismo não é dividido por classe, mas seus competidores são separados apenas por categorias de peso corporal, da mesma forma como ocorre na Olimpíada. A grande diferença é que os atletas competem deitados em um banco, e executam o movimento que é conhecido como supino.

O esporte é disputado por homens e mulheres que possuem deficiência nos membros inferiores (com amputação de membros inferiores e/ou com lesão medular), baixa estatura e/ou com paralisia cerebral. Nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, serão dez categorias masculinas e dez femininas.

Hipismo

O hipismo é disputado por homens e mulheres que tenham deficiência físico-motora ou visual. Nas Paralimpíadas, a única disciplina é o Adestramento Paraequestre, com as seguintes provas: individual, estilo livre individual e por equipes.

São cinco classes funcionais e, quanto menor o número, maior o comprometimento físico do atleta:

Classe I (dividida em Ia e Ib) - Cadeirantes com pouco ou nenhum equilíbrio do tronco, ou debilitados nos quatro membros

Classe II - Cadeirantes ou atletas com severa debilitação no tronco ou unilateral

Classe III - Atletas capazes de caminhar sem suporte, com moderada debilitação unilateral; atletas com total perda de visão em ambos os olhos

Classe IV - Atletas com deficiência severa dos membros superiores, deficiência moderada nos quatro membros ou baixa estatura.

Classe V - Comprometimento leve em um ou dois membros. Atletas com deficiência visual leve.

Judô

O judô é disputado por atletas com deficiência visual, divididos em categorias de acordo com o peso corporal. As lutas tem duração de até cinco minutos, e ocorrem sob as mesmas regras utilizadas pela Federação Internacional de Judô, com pequenas modificações.

A principal delas é que o atleta inicia a luta já em contato com o quimono do oponente, e a luta é interrompida quando os lutadores perdem esse contato. Não há punições para quem sai da área de combate.

Além do peso corporal, os judocas são divididos em três classes, de acordo com o grau da deficiência visual. Todas começam com a letra B (de blind, cego em inglês): B1, B2 e B3. Nos Jogos Paralímpicos, atletas com diferentes graus de comprometimento da visão competem juntos.

B1 - Cegos totais ou com percepção de luz, mas sem reconhecer o formato de uma mão a qualquer distância;

B2 - Atletas com percepção de vultos;

B3 - Atletas que conseguem definir imagens;

Natação

A natação é disputada por atletas com deficiência físico-motora, visual ou intelectual, nos nados livre, costas, peito, borboleta e medley (os quatro estilos). Os atletas são submetidos a avaliações de força, mobilidade e oftalmológicas para determinar sua classe a partir do tipo de deficiência e do grau de comprometimento motor.

Os atletas com menor grau de funcionalidade física podem realizar a disputa de dentro da água, em vez de saltar do bloco, e/ou ter auxílio de uma outra pessoa. Já os nadadores com deficiência visual recebem o auxílio do tapper, que sinaliza a proximidade das bordas, para que ele possa realizar a virada ou a chegada no término da prova.

É da natação que vem o maior medalhista paralímpico brasileiro: Daniel Dias. O nadador soma nada menos que 27 medalhas dos Jogos, incluindo os três bronzes conquistados em Tóquio (100m livre S5, 200m livre S5 e revezamento 4x50m livre de até 20 pontos). Ao todo, são 14 ouros, sete pratas e seis bronzes. E a contagem pode ficar maior, já que Daniel ainda terá as provas de 50m costas e 50m livre, ambas da classe S5, pela frente.

O esporte foi o responsável também pela atleta paralímpica mais condecorada da história: americana Trischa Zorn. A nadadora competiu de 1980 a 2004, nas provas de natação para cegos e ganhou um total de 46 medalhas. Dessas, 32 foram de ouro, nove de prata e cinco de bronze.

As classes sempre começam com a letra S (swimming, em inglês). O S sozinho representa provas de estilo livre, costas e borboleta. O SB refere-se ao nado peito, enquanto SM é para eventos medley. Quanto maior o grau de comprometimento, menor o número da classe.

1 a 10 - atletas com limitações físico-motoras

11 a 13 - atletas com deficiências visuais. Os da classe 11 tem pouca ou nenhuma visão

14 - atletas com deficiências intelectuais

Parabadminton

O parabadminton é estreante no programa paralímpico. Na modalidade, atletas utilizam uma raquete para golpear uma peteca na quadra dos adversários. As competições são em provas individuais, duplas (masculinas e femininas) e mistas, em seis classes funcionais diferentes.

WH1 - atletas cadeirantes, geralmente com deficiência em ambas as pernas e tronco

WH2 - atletas cadeirantes em uma das pernas e mínima ou nenhuma limitação de tronco

SL3 - atletas andantes com deficiência em uma ou duas pernas e com muita dificuldade de locomoção e equilíbrio

SL4 - atletas andantes com deficiência em uma ou nas duas pernas, mas com pouca dificuldade de locomoção e equilíbrio

SU5 - atletas com deficiência nos membros superiores, podendo ser ou não no braço da raquete

SH6 - atletas de baixa estatura

Parataekwondo

O parataekwondo é outra modalidade estreante no programa dos Jogos Paralímpicos. Assim como em outras lutas, o esporte é disputado por dois atletas - um usa o colete azul, enquanto o outro veste o vermelho. O colete possui sensores capazes de medir a potência do chute quando entra em contato com a meia do oponente.

As lutas são realizadas em três rounds de dois minutos e ganha quem possuir mais pontos ao término do último round. Os atletas são divididos de acordo com o peso. Nos Jogos, estão incluídas apenas as classes K43 e K44, e atletas da primeira podem competir na seguinda.

K43 - Atletas com amputação bilateral do cotovelo até a articulação da mão, dismelia bilateral.

K44 - Atletas com amputação unilateral do cotovelo até a articulação da mão, dismelia unilateral, monoplegia, hemiplegia leve e diferença de tamanho nos membros inferiores.

Remo

O remo estreou nos Jogos de Pequim-2008, e, logo de cara, o Brasil faturou a medalha de bronze na prova mista, com Elton Santana e Josiane Lima. Até hoje, foi a primeira e única vez que o país subiu ao pódio do esporte.

A modalidade é dividida em três classes, que agregam atletas com deficiências física ou visual:

PR1- Remadores com função mínima ou nenhuma função de tronco que impulsionam o barco principalmente por meio da função de braço e ombro. Esses remadores têm um equilíbrio insuficiente ao sentar, o que exige que sejam amarrados ao barco/assento.

PR2 - Remadores que possuem uso funcional dos braços e tronco, mas apresentam fraqueza/ausência da função das pernas para deslizar o assento.

PR3 - Remadores com função residual nas pernas que lhes permite deslizar no assento. Esta classe também inclui atletas com deficiência visual.

Rugby em cadeira de rodas

O rugby em cadeira de rodas é disputado tanto homens quanto mulheres (não há divisão de gênero) com tetraplegia ou deficiências nas quais as sequelas sejam similares. Os jogos ocorrem em quadras e o objetivo é passar da linha do gol com as duas rodas da cadeira e a bola nas mãos.

São quatro atletas em cada equipe, que contam ainda com 8 reservas cada. Os competidores são divididos em sete classes – 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2,5, 3.0 e 3.5 -, de acordo com sua mobilidade e resquícios de movimentos.Quanto maior a motricidade, maior a nota.

Os atletas com classificações mais baixas jogam na defesa, e, os que possuem classificações mais altas formam o ataque. A somatória das classes durante a partida não pode ultrapassar oito pontos, mas, para cada mulher em quadra, mais 0,5 pode ser acrescentado ao limite de pontos da equipe.

O Brasil não se classificou para a modalidade.

Tênis em cadeira de rodas

O tênis em cadeira de rodas é voltado apenas para atletas com dificuldade de locomoção, e os competidores precisam ter total ou substancial perda funcional de uma ou mais partes extremas do corpo. A modalidade tem várias semelhanças em relação ao tênis tradicional, incluindo as raquetes e as bolas.

Porém, na versão paralímpica, existe a chamada regra dos dois quiques, que determina que o atleta cadeirante precisa mandar a bola para o outro lado antes que ela toque no chão pela terceira vez. Já as cadeiras utilizadas são esportivas, com rodas adaptadas para um melhor equilíbrio e mobilidade.

São duas classes:

Open/Aberta - atletas diagnosticados obrigatoriamente com alguma deficiência nos membros inferiores

Quad/Tetra - atletas com deficiência em três ou mais extremidades do corpo. Nesta classe, homens e mulheres podem competir juntos.

Tênis de mesa

No tênis de mesa, participam atletas do sexo masculino e feminino com paralisia cerebral, amputados e cadeirantes. As competições são divididas entre mesatenistas andantes e cadeirantes, com jogos individuais, em duplas ou por equipes.

As partidas são disputadas no sistema melhor de cinco sets, com cada um sendo disputado até um jogador atingir 11 pontos. Em caso de empate em 10 a 10, vence quem primeiro abrir dois pontos de vantagem.

Há 11 classes distintas no tênis de mesa, sendo dez para deficiência física e uma para deficiência intelectual. Também vale a lógica de que quanto maior o número da classe, menor é o comprometimento físico-motor do atleta.

Classes 1, 2, 3, 4 e 5: atletas cadeirantes

Classes 6, 7, 8, 9 e 10: atletas andantes

Classe 11: atletas andantes com deficiência intelectual

Tiro com arco

O tiro com arco paralímpico tem dinâmica parecida com a modalidade olímpica, em que os participantes têm como objetivo acertar as flechas o mais perto possível do centro do alvo. O mais externo vale um ponto, e o central, dez. Quanto mais próxima do círculo central estiver a flecha, maior a pontuação obtida.

Nos Jogos, podem ser praticados por pessoas com amputações, paraplégicos e tetraplégicos, paralisia cerebral, doenças disfuncionais e progressivas, como a atrofia muscular e escleroses, com disfunções nas articulações, problemas na coluna e múltiplas deficiências.

Além das provas individuais, a modalidade ainda conta com a disputa por equipes, com três arqueiros em cada time.

A classificação dos atletas é feita de acordo com o equilíbrio, a mobilidade dos membros, a força muscular e o grau de funcionalidade do tronco. Em Tóquio, há duas classes:

W1 - atletas com deficiência grave, em três ou quatro membros

Aberto/Open - atletas que têm deficiência nas pernas e usam cadeira de rodas ou que possuem deficiência de equilíbrio e atiram em pé ou com auxílio de um apoio

Tiro esportivo

O tiro esportivo é uma modalidade que exige concentração, técnica e prática, e é bastante semelhante à versão olímpica. A classificação dos atletas vai de acordo com o equilíbrio, a mobilidade dos membros, a força muscular e o grau de funcionalidade do tronco. Atletas com diferentes tipos de deficiência podem competir juntos.

Nos Jogos de Tóquio, as provas acontecem em três distâncias: 10 metros, para carabinas (rifles) e pistolas de ar; 25 metros, para pistola de perfuração (pólvora); e 50 metros, para carabinas e pistolas de perfuração. As disputas ocorrem no masculino, feminino e provas mistas.

SH1: atiradores de pistola e de carabina que não requerem suporte para a arma

SH2: atiradores de carabina que não possuem habilidade para suportar o peso da arma com os braços e precisam de suporte para atirar

Triatlo

O triatlo estreou no Rio-2016, e permaneceu no programa paralímpico em Tóquio. Nas disputas, participam homens e mulheres, em provas que englobam 750m de natação, 20km de ciclismo e 5km de corrida. Podem praticar pessoas com variados tipos de deficiência, como cadeirantes, amputados ou cegos.

Nos Jogos de Tóquio, os atletas estadão divididos em quatro classes para os homens (PTWC, PTS4, PTS5, PTVI ) e quatro para as mulheres (PTWC, PTS2, PTS5, PTVI).

PTWC - atletas cadeirantes, que utilizam handcycle e cadeira de rodas para corrida

PTS2 a PTS5 - atletas com deficiências físico-motoras e paralisia cerebral andantes competem nestas classes, sendo a PTS2 para deficiências mais severas e PTS5 para deficiências mais moderadas

PTVI - para deficientes visuais. Atletas são assistidos por um guia, e no ciclismo é usado a bicicleta tandem, para duas pessoas

Vôlei sentado

O vôlei sentado é voltado para homens e mulheres que possuam alguma deficiência física ou relacionada à locomoção. Há algumas semelhanças com a versão olímpica. Em ambos, há seis jogadores de cada lado, e ganha a partida a equipe que vencer três sets. Os sets tem 25 pontos corridos e o tie break, 15.

A modalidade paralímpica, porém, tem rede de altura diferente e é jogada em uma quadra menor. É permitido bloqueio de saque, mas os jogadores devem manter o contato com o solo o tempo todo, exceto em deslocamentos.

VS1 - atletas amputados ou com maior limitação na locomoção

VS2 - atletas com uma deficiência com menor interferência nas funções em quadra, como amputação de parte do pé e amputação bilateral de polegar. Cada time só pode ter dois VS2 no elenco, sendo que eles não podem estar ao mesmo tempo na quadra.