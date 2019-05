Sophie Turner e Joe Jonas se casam em Las Vegas

O cantor Joe Jonas, integrante do Jonas Brothers, e a atriz Sophie Turner, de Game of Thrones, se casaram em uma cerimônia surpresa e secreta em Las Vegas (Nevada, EUA) na noite desta quarta-feira, dia 1º de maio. Os dois selaram a união depois do Billboard Music Awards, onde os Jonas Brothers se apresentaram.



O assessor da atriz confirmou o casamento, e o cantor Diplo publicou algumas imagens nos stories do Instagram, mostrando o local e a entrada da noiva.



Um imitador de Elvis Presley foi quem oficializou a união, e os cantores country Dan + Shay cantaram a música Speechless enquanto Sophie Turner caminhava até o noivo. Os irmãos de Jonas, Nick e Kevin, foram os padrinhos do cantor. Após a cerimônia, o casal posou em um Cadillac rosa para fotos.



Joe Jonas havia dito que o casal tinha planejado um casamento de verão na França. Já Sophie tinha dito, no começo de abril, que Maisie Williamns, sua parceira de série, seria sua madrinha de casamento. No entanto, pelos nas imagens divulgadas, não é possível ver a atriz que interpreta Arya Stark.