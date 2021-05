O grupo de samba carioca Sorriso Maroto gravou um vídeo especial no Instagram, com um texto do escritor baiano e colunista do CORREIO Edgard Abbehusen.

Com narração do vocalista Bruno Cardoso, Antes que o Mundo Acabe, fala sobre o amor que todo mundo merece, mas que não depende de uma pessoa apenas. Para conferir é só ir no perfil da banda.

Esta não é a primeira interação de Edgard com música, que tem composições ao lado de Ramon Cruz e da cantora Thathi.

