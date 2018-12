Sorteio define adversários dos baianos na Copa do Brasil; veja

O caminho dos times baianos na Copa do Brasil foi conhecido na noite desta quinta-feira (13). O sorteio que definiu os confrontos da competição foi realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Presente no pote A, por conta do ranking da CBF, o Bahia vai ter em 2019 um caminho diferente da edição 2018, quando começou a disputa já nas oitavas de final e terminou entre os oito melhores times da competição, sendo eliminado pelo Palmeiras nas quartas de final. Sem o título da Copa do Nordeste ano, o tricolor vai jogar a Copa do Brasil desde a primeira fase. O adversário do Bahia na estreia vai ser o Rio Branco, do Acre.

O vencedor do duelo vai enfrentar na segunda fase quem passar do confronto entre Santa Cruz-RN e Tupi-MG. Pelo chaveamento, caso avance até a terceira fase do torneio, o Bahia poderá enfrentar ainda Goiás, Sergipe, Brasiliense ou CRB.

Já o Vitória, que em 2018 parou nas oitavas de final, também foi colocado no pote A, pelo mesmo critério. No sorteio, ficou definido que o adversário do Leão na primeira fase será o Moto Club, do Maranhão. Caso avance para segunda fase, o rubro-negro enfrentará quem passar do duelo entre Galvez-AC x ABC-RN. Na chave até a terceira fase estão também: Sinop-MT, Santa Cruz, Imperatriz-MA e Náutico.

Tanto Bahia quanto Vitória estreiam fora de casa. A primeira fase da Copa do Brasil é constituída de jogo único. O time visitante tem a vantagem de jogar pelo empate para avançar na competição.

O terceiro representante baiano será a Juazeirense. O Cancão de Fogo estava no pote E do sorteio e vai enfrentar o Vasco. A partida será disputada no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. O time do interior terá que vencer o confronto para passar para a segunda fase. Aí enfrentaria Serra-ES ou Remo-PA.

Caso siga no torneio, a equipe poderá ter como rivais: Avaí-SC, Real Desportivo-RO, Tubarão-SC ou Brasil de Pelotas.

Democrática

Ao todo, a Copa do Brasil conta com 80 equipes que se enfrentam no sistema de mata-mata. A partir das oitavas de final, outros 11 times entram no torneio: Palmeiras, Flamengo, Internacional, Grêmio, São Paulo, Atlético-MG, Cruzeiro e Atlético-PR (representantes brasileiros na Copa Libertadores da América), Sampaio Corrêa (campeão da Copa do Nordeste), Paysandu (campeão da Copa Verde) e Fortaleza (campeão da Série B).

Os clubes participantes recebem uma premiação por participação. O valor da cota vai aumentando a cada fase. Em 2018, o Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil, acumulou o valor total de R$ 50 milhões em premiação.

Além dos valores em dinheiro, a competição rende ainda para o vencedor a classificação direta para a fase de grupos da Copa Libertadores da América.

Nos próximos dias a CBF vai divulgar a tabela detalhada da competição, com os dias e horários em que as partidas serão realizadas. A tendência é que os times baianos façam a estreia em fevereiro.