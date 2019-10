'Sou, sem dúvida, o maior artista de todos os tempos', diz Kanye West

O cantor Kanye West lançou Jesus Is King, seu 1º álbum após se converter ao cristianismo, em plataformas digitais nesta sexta-feira, 25.



Em entrevista a Zane Lowe no Apple Music's Beats 1, segundo o site NME, o rapper demonstrou uma autoestima elevada ao falar sobre o momento de sua carreira.



"Eu sou inquestionavelmente, sem dúvida, o maior artista humano de todos os tempos. Não é sequer uma questão. É apenas um fato", afirmou Kanye West.



A afirmação foi feita enquanto falava sobre seu apoio a Donald Trump e o fato de ter usado um boné com o slogan "Make America Great Again".



"O maior artista da existência humana colocar o boné vermelho [dos republicanos] foi praticamente uma piada de Deus para todos os liberais. Tipo 'Não! O Kanye, não!", disse.



O cantor também voltou a falar sobre seu sonho em se tornar presidente: "Chegará o momento em que eu serei o presidente dos Estados Unidos e vou me lembrar... de qualquer fundador que não tenha tido a capacidade de entender culturalmente o que estamos fazendo".