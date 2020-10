SPFW terá cota racial obrigatória de 50% nos desfiles

A São Paulo Fashion Week, principal evento de moda do país, irá instituir uma cota brigatória de modelos para "negros, afrodescendentes ou indígenas" em todos os desfiles a partir da edição de 2020.

A decisão foi anunciada às marcas participantes através de um comunicado e já passa a valer para a SPFW que começa semana que vem.

"É obrigatório que a grife mantenha mínimo de 50% de modelos entre negros, afrodescendentes e/ou indígenas, do total dos modelos participantes em seu desfile", diz o comunicado divulgado pelo G1.

"Serão considerados modelos afrodescendentes aqueles com ascendente por consanguinidade até o 2º grau. Os nomes destes modelos devem ser destacados na lista de casting".

Antes, o evento fazia uma recomendação de que parte dos modelos selecionados fossem negros, afrodescendentes ou indígenas, mas não era obrigatório como agora.

O documento diz ainda que, quem descumprir a regra, estará fora do line-up da próxima temporada.

A SPFW N50 vai ser virtual e acontece entre 4 a 8 de novembro. A edição N49 prevista para o final de abril foi cancelada por conta da pandemia.

Além dos desfiles, peças e filmes serão exibidos no canal do YouTube e haverá intervenções com projeções espalhadas pela cidade.