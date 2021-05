Startup baiana é Top 10 em duas categorias do Distrito Awards

Maior ecossistema independente de startups do Brasil, com mais de 630 empresas, o Distrito promove anualmente uma premiação que reconhece startups brasileiras com alto potencial de inovação. Neste ano, a baiana Clarke está no Top 10 de duas categorias do Distrito Awards. Já falamos sobre o trabalho da Clarke aqui na coluna.

A startup é finalista nas categorias Disruptiva e Hub Digital. "Ficamos muito felizes com o reconhecimento, porque significa que estamos no caminho certo para transformar o setor elétrico brasileiro. Em apenas um ano após recebermos o investimento semente, já firmamos mais de 1.000 contratos para implementar as nossas soluções de economia", afirma Pedro Rio, CEO da Clarke.

A categoria Disruptiva avalia a originalidade, inovação e o potencial de criar um novo mercado, deixando para trás um já existente. Já a Hub Digital aponta as empresas que mais se destacaram dentro da comunidade digital do ecossistema.

Agora, vem a fase final do Distrito Awards. Uma banca de jurados vai escolher três finalistas de cada categoria e oprêmio será entregue em uma cerimônia virtual, a ser realizada no dia 27 de maio, no canal do YouTube do Distrito.