Startup brasileira lança curso de Libras online e gratuito

Cerca de 1% da população brasileira não ouve absolutamente nada, de acordo com uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) do ano passado. Uma percentagem cinco vezes maior possui algum tipo de deficiência auditiva. E nem todas essas pessoas conseguem se comunicar por sinais, sobretudo usando a Liguagem Brasileira de Sinais (Libras).

Com a intenção de estimular a acessibilidade e inclusão social desta parcela da população, a plataforma de ensino online Kultiviestá lançando um curso completo de Libras. Voltadas a surdos e ouvintes, as aulas contam com um conteúdo exclusivo desenvolvido pela Kultivi em parceria com especialistas na linguagem. Completamente online e gratuito, a atividade, para a startup, "é uma forma de tornar o acesso a capacitação em Libras mais efetivo e descomplicado".

“Promover o acesso de toda e qualquer pessoa interessada na capacitação em Libras foi o que nos motivou a incluir o ensino desta linguagem em nossa plataforma. É um recurso de comunicação que amplia a independência e igualdade de acesso a informação entre surdos e ouvintes, e deveria sempre receber a mesma importância que o ensino de línguas estrangeiras”, acredita Cláudio Matos, CEO da Kultivi. Mais informações no site www.kultivi.com.br.