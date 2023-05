Sthe Matos quase é atacada por cobra em carro de aplicativo; assista

A influenciadora Sthe Matos, de 24 anos, tem muita história para contar e, desta vez, a situação foi compartilhada nas redes sociais. Isso porque, no último domingo (28), ao pedir um carro de aplicativo, a famosa foi surpreendida com a presença de uma cobra.

Tudo aconteceu quando a mãe de Apolo estava indo para um salão de beleza cuidar das sobrancelhas e resolveu pedir um carro de aplicativo porque seu veículo particular estava na concessionária.

Ao abrir a porta do carro, ela se deparou com uma cobra da cor verde, que acabou pulando em cima da influenciadora. Sthe correu para longe, machucou uma das pernas e revelou que outro animal parecido já tinha surgido na mansão em que mora no bairro de Alphaville, em Salvador.

"Eu estou desesperada aqui agora. Ainda estou em choque, sabia? Vi que ela é verde e veio com a cabeça para cima de mim. Abri e sai correndo, caí do carro, machuquei minha perna. Que loucura! E essa cobra já apareceu na minha casa uma vez. Parece que vou enfartar", disse nos stories do Instagram.