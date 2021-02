Sulivã Bispo apresenta versão online do solo Kaiala

Para celebrar os cinco anos da estreia de seu primeiro solo, Kaiala, o ator Sulivã Bispo remonta a obra e faz temporada online, de hoje até sábado, às 20h, no canal do Na Rédea Curta, web-série protagonizada pelo artista. Com acesso gratuito, após a exibição do espetáculo, o público poderá participar de um bate-papo, ao vivo, com Sulivã e seus convidados para refletir sobre os temas abordados: Onisajé (Ilê Axé Oyá L’adê Inan), Hanna (Terreiro Bate Folha) e Nildinha Fonseca.

Gravado no Terreiro Bate Folha, Kaiala é a inspiração poética para contar a história de uma menina de 10 anos assassinada em uma invasão ao seu terreiro por um grupo de evangélicos. Entre realidade e ficção, a peça discute temas como racismo, intolerância religiosa e a morte sistemática de jovens negros no Brasil.

A trajetória da menina Kaiala é vista a partir de três pontos: o irmão de santo da garota, a avó consanguínea que também é sua ialorixá, e a evangélica que lidera a invasão do terreiro. Essas três visões auxiliam na construção do relato marcado por depoimentos e fragmentos de memórias das personagens, de modo que o público vai conhecendo um pouco da religião, do crime narrado e da resistência do povo negro.

Exibição gratuita no www.youtube.com/naredeacurta