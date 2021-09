Super-ricos: o que os dois únicos bilionários da Bahia têm em comum

A Bahia tem dois bilionários no estado, segundo levantamento da revista Forbes Brasil de 2021. Juntos, a fortuna deles chega a R$ 3,17 bilhões. José Caetano Paula de Lacerda e Carlos Nascimento Pedreira Filho têm, pelo menos, duas coisas em comum: foram ex-executivos da construtora Odebrecht e, desde 2002, são sócios do grupo GPS, maior empresa do Brasil de serviços terceirizados de limpeza, manutenção e segurança.

Com riqueza de R$ 1,65 bilhão, José Caetano Lacerda é atualmente o maior acionista individual do grupo GPS, e está em 235º no ranking dos 345 bilionários brasileiros. Já Carlos Pedreira Filho, com fortuna de R$1,52 bilhão, detém a segunda maior participação acionária da empresa, a qual é o sócio fundador. Ele está em 250º lugar entre os mais ricos do Brasil.

O Grupo GPS fez seu IPO (“initial public offering”, ou “oferta pública inicial”, em português) em abril deste ano, ou seja, abriu o capital para entrar na bolsa de valores. Desde então, as ações da empresa valorizaram quase 40%, em apenas quatro meses.

Variação das ações do Grupo GPS em 2021. Crédito: Reprodução/InfoMoney

De acordo com o InfoMoney, o patrimônio líquido da empresa é de R$ 738 milhões. Fundada em Salvador, em 1962, como Predial Limpeza e Higienização, a empresa emprega, hoje, mais de 100 mil pessoas no país e atende prédios de grandes corporações, como Petrobras e Grupo Pão de Açúcar. Depois que ela se tornou uma holding, ou seja, passou a administrar outras empresas, tem mais de 30 companhias associadas, com 2.700 clientes, em todo o território nacional.

A lista da Forbes tem bilionários dos mais diversos setores, da logística e infraestrutura à saúde e seguros. A Bahia aparece em último lugar no ranking do Nordeste. À frente do estado baiano, está o Ceará, que tem 17 bilionários. Juntos, eles somam R$ 79,30 bilhões em fortunas. Os próximos da lista são Pernambuco (R$ 16,99 bilhões), Maranhão (R$ 11,6 bilhões) e Paraíba (R$ 3,25 bilhões). No comparativo nacional, a Bahia está em 14º lugar dos 26 estados.

Empresários de investimentos

De acordo com a ferramenta CruzaGraphos, iniciativa de jornalismo de dados da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) com a Brasil.io, José Caetano é sócio de 11 empresas, sendo três ativas: a GPS, CNP e Good Hope. Essas últimas são de investimento financeiro.

Outras sete empresas do empresário constam como baixadas no site da Receita Federal. A décima primeira cooperação a qual ele é sócio consta como inapta por omissão nas declarações ao governo. No registro da Receita, não consta qual atividade essa instituição exercia.

José Caetano de Paula Lacerda com a esposa, Solange Montenegro (Foto: Murilo Tinoco/Divulgação)

Já Carlos Pedreira Filho é sócio de quatro empresas, duas baixadas e duas ativas: a GPS e a NP participação, em São Paulo, uma holding de instituições não-financeiras, que tem capital social de mais de R$ 38 milhões. A filha dele, Fernanda Didier Nascimento Pedreira, também é uma das diretoras, mas não atendeu às ligações ou respondeu às mensagens.

A lista de bilionários brasileiros segue os critérios da Forbes norte-americana, com participação em empresas listadas em bolsas de valores como principal fonte de informação e considera o local de nascimento para o ranking e não o de moradia. A data de corte da apuração do patrimônio foi o fechamento do primeiro semestre de 2021, ou seja, 30 de junho.

A assessoria de imprensa do grupo GPS foi procurada, mas não pôde retornar até o fechamento da matéria.

Os 15 estados com mais bilionários do Brasil (fonte: Forbes)



1) São Paulo (R$ 693,43 bilhões e 128 bilionários)

2) Santa Catarina (R$ 146,99 bilhões e 40 bilionários)

3) Rio de Janeiro (R$ 504,62 bilhões e 37 bilionários)

4) Minas Gerais (R$ 101,09 bilhões e 29 bilionários)

5) Rio Grande do Sul (R$ 90,32 bilhões e 19 bilionários)

6) Ceará (R$ 79,30 bilhões e 17 bilionários)

7) Goiás (R$ 43,29 bilhões)

8) Paraná (R$ 23,38 bilhões e 7 bilionários)

9) Pernambuco (R$ 16,99 bilhões e 7 bilionários)

10) Maranhão (R$ 11,6 bilhões)

11) Pará (R$ 8 bilhões e 1 bilionário)

12) Espírito Santo (R$ 3,9 bilhões e 1 bilionário)

13) Paraíba (R$ 3,25 bilhões)

14) Bahia (R$ 3,17 bilhões e 2 bilionários)

*Sob orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro