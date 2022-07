SuperBahia terá robô-drone com uma das atrações

As inovações tecnológicas aceleram para todos os tipos de nichos. Com os supermercados não é diferente. È só vermos como eles mudaram ao longo dos anos. Digitalização dos caixas, auto-caixas, verificação de preços, compras on-line, ferramentas para melhorar o controle de estoques, entre outras.

Entre os dias 12 e 14 de julho, o Centro de Convenções de Salvador recebe a SuperBahia - Feira e Convenções Baiana de Supermercados, Atacados e Distribuidores e uma das suas principais atrações é um robô-drone com um sistema capaz de identificar os produtos com maior saída das prateleiras e permitir a reposição mais rápida.

De acordo com Mauro Rocha, superintendente da Associação Bahiana de Supermercados (Abase), organizadora do evento, o robô-drone será um aliado das redes de atacado e varejo sobre a preferência do consumidor. “Este equipamento utiliza um scanner, que faz a conferência do estoque de produtos de forma mais rápida e assertiva. Também serão apresentados vários sistemas de gerenciamento do cliente na loja (preferência de compras), venda online, software de gerenciamento de categoria (controle melhor do produto e da categoria), entre outros”, explica.

Ele acredita que a tecnologia é uma aliada na comunicação com o cliente.“A comunicação visual, como o layout das lojas e a iluminação de LED, além de um software de gestão eficaz, já tem muita tecnologia. O principal é o supermercadista se atualizar, fazer uso daquela que vai agregar mais valor ao seu negócio e ao consumidor”, esclarece Rocha.

Com o tema “Conheça o Varejo do Futuro”, a SuperBahia reunirá mais de 100 expositores de todo o Brasil e tem expectativa de gerar R$ 300 milhões em negócios, um aumento de 13,2% em relação à última edição, realizada em 2019. A Abse estima que cerca de 15 mil pessoas compareçam ao evento.