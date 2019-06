Surfista Silvana Lima disputará competição em Itacaré

A surfista profissional Silvana Lima é uma das atrações do Neutrox Weekend, que acontece de 7 a 9 de junho, na praia da Tiririca, em Itacaré, no Sul na Bahia. Com o objetivo de incentivar a modalidade feminina, a programação do evento inclui o Campeonato Brasileiro de surfe feminino na categoria profissional.

A competição será válida pelo ranking da Associação Brasileira de Surf (Abrasp) e terá premiação total de R$15 mil. Também haverá desafio de sup wave, com premiação de R$ 3 mil, além de aulas gratuitas de yoga, muay thai, zumba e vôlei.

Silvana Lima é uma das duas brasileiras que integram o Championship Tour, divisão de elite do Circuito Mundial de surfe. A outra é Tatiana Weston-Webb.