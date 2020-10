Suspeita de integrar facção é detida em táxi com R$ 15 mil na bolsa

Uma mulher, que não teve a identidade divulgada, foi interceptada pela polícia com R$ 15 mil em espécie. Suspeita de integrar uma facção envolvida com tráfico de drogas, homicídios e roubos, na capital baiana, ela informou à polícia que receberia mil reais para entregar o valor na cidade de Feira de Santana, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Em nota, a SSP informou que os policiais militares do Águia realizavam patrulhas no bairro de Águas Claras, quando receberam uma denúncia sobre transporte de dinheiro do tráfico de drogas. "Sabendo que o material ilícito era levado por uma mulher, em um táxi, os militares iniciaram varreduras no perímetro", diz o comunicado da SSP.

Na BR-324, o veículo foi encontrado e abordado. Durante revista, os policiais encontraram na bolsa da mulher R$ 15 mil em espécie. Questionada sobre a origem do dinheiro, a suspeita teria informado não saber de quem era o valor transportado por ela. Comentou apenas que receberia R$ 1 mil para entregar o montante a uma pessoa em Feira de Santana.

Suspeita de integrar uma facção que atua em Águas Claras, a mulher foi apresentada, na 13ª Delegacia Territorial (DT) de Cajazeiras e autuada por associação ao tráfico de drogas.