Suspeita de matar o filho, mãe de Gael se revoltou com caso Henry

Andréia Freitas de Oliveira, mãe do menino Gael de Freitas Nunes, de 3 anos, teria se indignado com o caso Henry Borel.

Gael foi morto na última segunda-feira (10) com sinais de espancamento. A mãe é, até o momento, principal suspeita do caso.

Em entrevista ao programa Cidade Alerta, Maria Nanete de Freitas, tia-avó do menino, disse que não acredita que Andréia seja culpada pela morte do garoto, que ocorreu em São Paulo.

“Eu acredito muito que tenha sido uma coisa acidental. Ele deve ter caído, acidentalmente, e a minha filha não tem culpa de nada”, afirmou Nanete. E relembrou: “Ela nem queria falar muito [sobre o caso Henry], porque dizia que não gostava de falar de coisas que fazem barbaridades com crianças”, conta dona Maria.

Maria relatou que a mãe de Gael sempre foi muito amorosa e cuidadosa com o menino. “Ela era amorosa com ele, era boa, carinhosa. Então, eu não acredito que ela tenha feito isso.”

Os vizinhos da família confirmaram as observações feitas pela da tia-avó do menino. De acordo com os relatos, Andréia demonstrava ser uma boa mãe e nunca foram percebidos sinais de violência.