Suspeito de atacar sede da Porta dos Fundos quer ser vereador, diz coluna

Suspeito pelo ataque ao Porta dos Fundos em dezembro do ano passado, Eduardo Fauzi quer ser candidato a vereador no Rio de Janeiro este ano. A informação é da coluna de Guilherme Amado na Época.

Expulso do PSL em janeiro, Fauzi diz que recebeu convite de três partidos para se filiar e se candidatar.

O ataque à sede do Porta dos Fundos foi no último dia 24 de dezembro. Cinco dias depois, Fauzi viajou para Moscou. Um dia depois, teve a prisão decretada pela Justiça. Desde então, ele está foragido.

Fauzi continua na Rússia. Em março, ele viajou 900 km, saindo de Moscou para Kazam para participar de um congresso de danças latinas. Ele frequenta bailes de zouk.

De longe, Fauzi chegou a participar de um debate sobre protestos na CNN Brasil, que foi criticada por dar voz ao suspeito de terrorismo, identificado na emissora como empresário. Em reportagem no site da emissora, ele aparece como representante do movimento integralista, "inspirado no fascismo". "Ele ficou conhecido por atacar a sede do canal Porta dos Fundos, no Rio", diz o texto.