Suspeito de atear fogo em ex-companheira tem prisão convertida em preventiva

O homem suspeito de atear fogo na ex-companheira, uma mulher trans identificada como Karla Santos, de 44 anos, em Itabuna, no Sul da Bahia, teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. De acordo com o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), o decreto foi feito durante a audiência de custódia em desfavor do acusado José Carlos dos Reis, na segunda-feira (13).

Segundo a decisão judicial, a prisão preventiva foi ordenada "como forma de garantir a ordem pública, aplicação da lei penal. Serve a presente decisão com força de mandado de prisão", diz o trecho. Na oportunidade, houve também o indeferimento do pedido de liberdade apresentado pelo acusado.

Após o decreto, o suspeito foi encaminhado ao Conjunto Penal de Itabuna e segue à disposição da Justiça.

A vítima, Karla Santos, tem o estado considerado grave após sofrer queimaduras em 30% do corpo e continua internada no Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, para onde foi transferida após dar entrada no Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, em Itabuna.

Relembre o caso

Um homem de 44 anos foi preso em flagrante, em Itabuna, no sul da Bahia, por tentativa de feminicídio durante a manhã de sábado (11). Ele tinha jogado álcool e ateado fogo no corpo da ex-companheira, uma mulher trans não identificada.

Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima foi socorrida para o Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, onde está entubada, com grande parte da face, cabeça, abdômen, braços e costas queimadas.

Ainda conforme a PM, o crime aconteceu nos fundos do próprio hospital, e o suspeito foi detido imediatamente e apresentado no Complexo Policial de Itabuna.