Suspeito de matar pedagoga fez cópia da chave dela antes do crime, diz amigo

O idoso suspeito de matar a facadas a vizinha, a pedagoga Nazaré Barros Lagos, 48 anos, tinha uma cópia da chave da casa da vítima. Segundo testemunhas, antes do crime, os dois tinham uma relação de confiança.

Amigo da vítima há mais de 20 anos, o empresário George Douglas Gouveia, 51, conta que o suspeito, de prenome Jackson, chegou a cuidar dos dois cachorros da pedagoga quando ela precisava se ausentar. “Um ‘tava’ com câncer, em estado terminal, e ela pediu a ele o apoio, tamanha era a confiança que tinha nele”.

A relação de amizade ficou estremecida após Jackson ter uma crise de ciúmes e agredir o próprio sobrinho por causa de Nazaré. A situação ocorreu cerca de duas semanas antes do crime, e Nazaré teria optado por pegar a chave de volta. Antes da devolução, porém, Jackson teria feito uma cópia do objeto, já planejando se vingar da vizinha. De acordo com George, o assassinato deixou toda a rua estarrecida.

“Ele, na verdade, não demonstrava, jamais, que fosse uma pessoa agressiva: não fazia maldade a ninguém, cuidava dos animais, cuidava de plantas, era um filho maravilhoso pra mãe dele...”, afirmou, inconformado.

Diversas pessoas foram ao Cemitério Campo Santo se despedir de Nazaré (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

Jackson, segundo vizinhos, fugiu da cena do crime em um carro de um morador do mesmo condomínio, que fica na Rua Nossa Senhora de Guadalupe, onde moram os pais do empresário. “Ele chegava e saía com carro meu às vezes”, enfatizou George, sobre a fuga não ter causado estranheza.



Novo emprego

Há menos de um ano, de acordo com o amigo George Gouveia, Nazaré tinha começado a trabalhar numa clínica de tratamento capilar no Horto Florestal e estava prestes a se firmar na empresa. “Eu soube que ‘tava’ pra ser efetivada, justamente, essa semana, depois de procurar tanto por um emprego”, revelou.

Uma pessoa que chegou a ser colega dela no local por um mês e que não quis se identificar afirmou que o curto tempo tinha sido suficiente para conhecê-la. “Pelo pouco que eu trabalhei, era uma menina íntegra, uma menina carinhosa, atenciosa, boa profissional... Eu só tenho coisas boas [a falar].”

O crime é investigado pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/ Atlântico). Jackson teve a prisão decretada e está foragido.