Suspeito de vender drogas no crédito e débito é preso em Salvador

Um suspeito de tráfico de drogas foi preso em flagrante na noite do sábado (9), no bairro do Pero Vaz, em Salvador. Ele foi preso por equipes da 37ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Liberdade), que faziam patrulha de rotina quando avistaram o suspeito. Segundo a polícia, o homem vendia drogas com pagamento no débito e no crédito.

Os policiais estavam passando pela Rua Boa Fé quando viram um grupo em comportamento suspeito. Os PMs se aproximaram para abordar, mas houve um confronto e os homens correram.

Um deles foi cercado e preso. Com o suspeito, foram encontradas duas máquinas de cartão, um revólver calibre 32, munições, 59 pinos de cocaína, nove porções de maconha, celular e R$ 30 em dinheiro.

Todo material e o suspeito foram levados à Central de Flagrantes para registro da ocorrência.