Suspeitos tentam assaltar carro-forte e trocam tiros com seguranças em Salvador

Um grupo de homens armados tentou assaltar um carro-forte, na tarde desta terça-feira (14), no Engenho Velho da Federação, em Salvador. O caso aconteceu na Rua Apolinário Santana, durante recolhimento em uma casa lotérica.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), os seguranças da transportadora de valores revidaram e os criminosos fugiram em um carro roubado.



Na fuga, os assaltantes foram interceptados por e quipes do Grupo de Ações Rápidas e Repressivas Avançadas (Garra) do Esquadrão Águia da Polícia Militar e houve confronto. O carro utilizado pelo bando foi abandonado e, dentro dele, os PMs localizaram um fuzil.



Equipes do Garra e da 41ª CIPM seguem realizando diligências para encontrar os autores da tentativa de roubo.