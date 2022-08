SUVs automáticos: 8 opções que custam entre R$ 100 mil e R$ 120 mil

Os SUVs representam quase a metade das vendas dos veículos de passeio no mercado brasileiro. Atributos como versatilidade, maior altura livre do solo e posição elevada de condução seduziram os consumidores. Diante desse cenário, a indústria responde com novos produtos para atender à demanda.

A questão financeira é a que mais tem pesado para quem quer entrar nesse segmento. Para levar um SUV compacto com transmissão automática - outra ambição dos motoristas - é preciso desembolsar pelo menos R$ 99.990, preço inicial do Peugeot 2008.

A seguir, do mais barato para o mais caro, destaco alguns fatores relevantes para quem procura um SUV: altura livre do solo, volume do porta-malas, capacidade de carga, consumo, potência máxima (aferida com etanol), torque (capacidade do motor de gerar energia) e o preço da versão mais barata. Em todos dessa seleção a transmissão é automática.

1 - Peugeot 2008 Allure 1.6 (R$ 99.990)

Altura livre do solo: 20 centímetros

Volume do porta-malas: 402 litros

Capacidade de carga: 400 kg

Potência: 120 cv

Torque: 15,7 kgfm

Consumo:

1,87 MJ/km

Consumo com gasolina (km/l)

Urbano: 11

Rodoviário: 12,4

Consumo com etanol (km/l)

Urbano: 7,6

Rodoviário: 8,6



2 - Fiat Pulse Drive 1.3 (R$ 102.590)

Altura livre do solo: 18,8 cm

Volume do porta-malas: 370 litros

Capacidade de carga: 400 kg

Potência: 107 cv

Torque: 13,7 kgfm

Consumo:

1,56 MJ/km

Consumo com gasolina (km/l)

Urbano: 12,9

Rodoviário: 14,3

Consumo com etanol (km/l)

Urbano: 9,2

Rodoviário: 10,4

3 - Citroën C4 Cactus 1.6 Live (R$ 106.290)

Altura livre do solo: 22,5 cm

Volume do porta-malas: 320 litros

Capacidade de carga: 400 kg

Potência: 118 cv

Torque: 16,1 kgfm

Consumo:

1,73 MJ/km

Consumo com gasolina (km/l)

Urbano: 11,7

Rodoviário: 13,4

Consumo com etanol (km/l)

Urbano: 8,2

Rodoviário: 9,5

4 - Hyundai Creta Action 1.6 (R$ 109.990)

Altura livre do solo: 19 cm

Volume do porta-malas: 431 litros

Capacidade de carga: 430 kg

Potência: 130 cv

Torque: 16,5 kgfm

Consumo:

2,03 MJ/km

Consumo com gasolina (km/l)

Urbano: 10,1

Rodoviário: 11,5

Consumo com etanol (km/l)

Urbano: 7,1

Rodoviário: 8,1

5 - Volkswagen T-Cross Sense 1.0 turbo (R$ 113.420)

Altura livre do solo: 19,1 cm

Volume do porta-malas: 420 litros

Capacidade de carga: 445 kg

Potência: 128 cv

Torque: 20,4 kgfm

Consumo:

1,66 MJ/km

Consumo com gasolina (km/l)

Urbano: 12

Rodoviário: 14,4

Consumo com etanol (km/l)

Urbano: 8,3

Rodoviário: 10

6 - Chevrolet Tracker (R$ 116.380)

Altura livre do solo: 15,7 cm

Volume do porta-malas: 393 litros

Capacidade de carga: 410 kg

Potência: 116 cv

Torque: 16,8 kgfm

Consumo:

1,79 MJ/km

Consumo com gasolina (km/l)

Urbano: 11,2

Rodoviário: 13,4

Consumo com etanol (km/l)

Urbano: 7,7

Rodoviário: 9,5

7 - Nissan Kicks Sense 1.6 (R$ 118.360)

Altura livre do solo: 20 cm

Volume do porta-malas: 432 litros

Capacidade de carga: 411 kg

Potência: 114 cv

Torque: 15,5 kgfm

Consumo:

1,75 MJ/km

Consumo com gasolina (km/l)

Urbano: 11,4

Rodoviário: 13,9

Consumo com etanol (km/l)

Urbano: 7,8

Rodoviário: 9,6

8 - Renault Duster Intense 1.6 (R$ 118.590)

Altura livre do solo: 23,7 cm

Volume do porta-malas: 475 litros

Capacidade de carga: 500 kg

Potência: 120 cv

Torque: 16,2 kgfm

Consumo:

1,99 MJ/km

Consumo com gasolina (km/l)

Urbano: 10,5

Rodoviário: 11,5

Consumo com etanol (km/l)

Urbano: 7,2

Rodoviário: 8,1

Acima de R$ 120 mil

Sentiu falta de algum modelo? Ele custa acima de R$ 120 mil. Entre eles, estão: Caoa Chery Tiggo 5x, com preço inicial de R$ 144.990; Honda HR-V, que custa a partir de R$ 142.500; Jeep Renegade, que começa em R$ 128.971; e Renault Captur, R$ 142.990.

O que é capacidade de carga

A carga útil, ou a capacidade de carga, é o peso que o veículo pode transportar nele todo, e não apenas no porta-malas. Por exemplo, computando o peso de dois adultos de 80 kg e de três crianças de 40 kg, o total é de 280 kg. Assim, em um veículo que leva 400 kg, você só pode acomodar mais 120 kg de bagagem.

É importante entender que a capacidade do porta-malas é medida em litros para demonstrar o espaço. Mas não significa que esse volume pode ser convertido para peso.

Sobre a medição do consumo

Para evitar distorções, vamos usar o menor consumo medido em megajoules por quilômetro (MJ/km) de acordo com a tabela de eficiência energética veicular, que faz parte do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE). Essa é uma forma mais objetiva, pois um veículo pode ser mais econômico na estrada do que outro, no entanto, beber mais na cidade.

De qualquer forma, seguindo o estudo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), o consumo em quilômetros por litro, com etanol e gasolina, serão apontados.

Sobre as fotos

As imagens são ilustrativas e podem não refletir a versão e os equipamentos que o fabricante oferece.