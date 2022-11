SUVs compactos: veja quanto custa fazer a revisão dos mais vendidos na Bahia

Muitos leitores ficaram surpresos com o desempenho do Chevrolet Tracker em outubro, quando se tornou o automóvel mais emplacado na Bahia naquele mês. Outros modelos desse segmento, o de SUVs compactos, também estão indo muito bem na preferência dos baianos, como o Hyundai Creta - que é o líder no acumulado do ano.

Diante da escolha dos baianos, decidimos responder uma das perguntas mais comuns na hora de mudar de segmento de veículo: na hora da manutenção, a revisão dos SUVs é muito mais cara? Fizemos um levantamento do preço médio das seis primeiras revisões dos cinco SUVs mais vendidos no mercado estadual.

De janeiro a outubro, o Hyundai Creta teve 2.663 unidades emplacadas na Bahia, na sequência, veio o Chevrolet Tracker (2.287) e, em terceiro, o Fiat Pulse (1.687). O Volkswagen T-Cross (1.352) foi o quarto mais licenciado e o Jeep Renegade (1.121), o quinto.

Dessa forma, obedecendo a esse ranking, confira os valores de cada uma das seis primeiras revisões programadas e também o custo médio delas. Os fabricantes afirmam que devem ser feitas em intervalos de 10 mil quilômetros ou 12 meses, valendo para o que ocorrer primeiro.

Inclusive, para que a garantia do carro fique ativa, é necessário efetuar as revisões periodicamente. Com exceção do Creta, que tem cinco anos de garantia total, os demais possuem três anos de cobertura.

HYUNDAI CRETA

Motor 1 litro turbo

1ª R$ 363,02

2ª R$ 673,29

3ª R$ 670,71

4ª R$ 862,38

5ª R$ 636,52

6ª R$ 1.235,16

Valor médio: R$ 740,18

Motor 2 litros aspirado

1ª R$ 436,49

2ª R$ 815,13

3ª R$ 744,18

4ª R$ 901,66

5ª R$ 709,99

6ª R$ 883,51

Valor médio: R$ 748,49

CHEVROLET TRACKER

Motor 1 litro ou 1.2 litro turbo

1ª R$ 448

2ª R$ 824

3ª R$ 680

4ª R$ 896

5ª R$ 652

6ª R$ 824

Valor médio: R$ 720,67

FIAT PULSE

1 litro turbo

1ª R$ 552

2ª R$ 568

3ª R$ 652

4ª R$ 732

5ª R$ 580

6ª R$ 1.092

Valor médio: R$ 696

1.3 litro aspirado

1ª R$ 484

2ª R$ 540

3ª R$ 548

4ª R$ 1.332

5ª R$ 520

6ª R$ 724

Valor médio: R$ 691,34

VOLKSWAGEN T-CROSS

1 litro turbo

1ª Grátis

2ª Grátis

3ª Grátis

4ª R$ 1.336,44

5ª R$ 657,46

6ª R$ 730,96

Valor médio: R$ 454,14

1.4 litro turbo

1ª Grátis

2ª Grátis

3ª Grátis

4ª R$ 1.499,32

5ª R$ 657,46

6ª R$ 800,21

Valor médio: R$ 492,83

JEEP RENEGADE

1.3 litro turbo e tração 4x2

1ª R$ 664

2ª R$ 763

3ª R$ 853

4ª R$ 790

5ª R$ 1.292

6ª R$ 979

Valor médio: R$ 919

1.3 litro turbo e tração 4x4

1ª R$ 699

2ª R$ 798

3ª R$ 887

4ª R$ 825

5ª R$ 1.327

6ª R$ 1.013

Valor médio: R$ 924,84

Nota do editor

A Volkswagen está praticando uma ação promocional, por tempo limitado, que subsidia as três primeiras revisões do T-Cross.