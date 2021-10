Tadeu Schmidt atende Big Fone e é anunciado apresentador do BBB

Tadeu Schmidt foi oficialmente anunciado como o próximo apresentador do Big Brother Brasil na noite deste domingo (10), durante o Fantástico. Ele vai deixar a apresentação do programa dominical para assumir o comando do BBB no próximo ano após a saída de Tiago Leifert. A informação circula no noticiário desde setembro, pelo menos, e de forma mais contundente desde sexta-feira (8), mas somente neste domingo houve a confirmação.

Aos 47 anos, o jornalista está na Globo desde o ano 2000 e, na função de repórter esportivo, passou por diversos programas da emissora. O reality show será o primeiro com esse estilo mais voltado ao entretenimento. Em 2011, ele iniciou no Fantástico em definitivo após ocupar a vaga nos dias de folga de Zeca Camargo e ter criado quadros sobre esporte.

Na época, Schmidt fazia dupla com Renata Vasconcellos, que deixou a atração para dividir a bancada do Jornal Nacional com William Bonner em novembro de 2014. Desde então, é Poliana Abritta que acompanha o apresentador todos os domingos.

Na manhã desta segunda-feira (11), Tiago Leifert publicou em rede social texto sobre a escolha de Schmidt para comandar o Big Brother Brasil 22. Nos stories do Instagram, o jornalista elogiou o colega e desejou boa sorte. "O querido Tadeu Schmidt é a escolha ideal para o BBB: inteligente, experiente e bem-humorado. Parabéns e boa sorte, Tadeu. Como telespectador do BBB, estou muito feliz que é você!", disse ele.

Na publicação seguinte, Tiago Leifert colocou uma foto de Schmidt em frente ao logo do reality e escreveu: "Não deixa eles pipocarem, Tadeu. Vai com tudo!", brincou.

Boninho, diretor da atração, também usou as suas redes para mandar um recado carinhoso ao novo apresentador do Big Brother.

"O BBB 22 está oficialmente começando com nosso querido Tadeu Schmidt que vai pilotar essa nave louca de Pedro Bial e botar muito fogo no parquinho do meu parceiro Tiago Leifert, favor se apresentar imediatamente ao nosso comandante Rodrigo Dourado. Nosso time e dummies te esperam de braços abertos. Bora dar essa espiada juntos", escreveu Boninho.



A apresentadora Fátima Bernardes, que também deixou o jornalismo para assumir um programa de entretenimento, também celebrou o novo comando do programa: "Parabéns! Vai ser demais!", comentou em um post do apresentador.

Na publicação de Schmidt, outros famosos deixaram apoio: "Vai arrasar!!!", disse a comediante Ingrid Guimarães. "Incrível! Parabéns! Você vai arrebentar como sempre", comemorou o DJ Alok. "Vai ser demais!", disse Fernanda Gentil.

"Quando eu fui fazer o Mister Eme também foi uma mudança radical...Você é muito divertido e vai se sair muito bem! Tenho certeza!", comentou também o jornalista Cid Moreira.

Outros nomes conhecidos parabenizaram o substituto de Leifert no Twitter: