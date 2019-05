Tatá fala sobre gravar grávida: 'Passo mal antes, durante e depois'

A atriz e apresentadora Tatá Werneck postou um desabafo nas redes sociais sobre as gravações da última temporada de "Lady Night", seu talk show na Multishow, que aconteceram enquanto ela está grávida da primeira filha.

"Uma temporada diferente. Me sinto mal, cansada, cabeça tá meio lenta porque eu dou o comando dizendo que preciso focar no programa e meu corpo diz 'dane-se. Estamos gerando sua filha. Se vira'. Que bom que meu corpo é mais inteligente que minhas vontades", escreveu a apresentadora. Ela ainda agradeceu a participação da atriz Taís Araújo no talk show. "Agradeço imensamente a oportunidade de estar ao lado de pessoas como Taís nessa nova temporada do Lady. Uma mulher que me inspira tanto. E que tanto admiro e respeito".

Na semana passada, Tatá revelou que chegou a passar mal durante as gravações. Ela contou que vomitou em uma lixeira e teve ajuda da convidada daquele dia, a atriz e cantora Larissa Manoela. "Passo mal antes, durante e depois. Mas terei esse registro pra sempre. Dos dias em que trabalhei grávida e entendi um pouco mais da doação visceral (que não tem NADA de contos de fadas) que é ser mãe", escreveu Tatá."Não estou reclamando da minha filha! Já a amo mais que tudo na vida! Mas tentando tornar real o que sempre achei que fosse mágica."

Tatá está grávida de quatro meses. A criança é fruto da relação com o ator Rafael Vitti.