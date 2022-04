Tatá Werneck rebate boatos de divórcio: 'Me deixem transar em paz'

Tatá Werneck esteve envolvida em rumores nesta semana sobre um possível divórcio entre ela e o marido, Rafa Vitti. A apresentadora decidiu então ir às redes sociais para sanar qualquer dúvida.

"Galera maluca da internet. Se eu me separar eu vou falar. Vocês não me conhecem? Eu não tenho nem capacidade de esconder as coisas. Minha gravidez vazou com meia hora de fecundação. Parem com essa energia recalcada. Me deixem transar em paz", escreveu em um post no Twitter nesta quinta-feira (21).

Caralho galera maluca da internet . Se eu me separar eu vou falar. Vcs não me conhecem? Eu não tenho nem capacidade de esconder as coisas. Minha gravidez vazou c meia hora de fecundação . Parem c essa energia recalcada. Me deixem transar em paz — Tata werneck (@Tatawerneck) April 21, 2022

Os boatos da separação surgiram após internautas discutirem o rumor de que Rafa Vitti estaria tendo um caso com Larissa Manoela, com quem contracena na novela Além da Ilusão.

O ator não chegou a se manifestar sobre o assunto, mas publicou uma foto com Tata e a filha do casal, Clara, desejando bom dia.