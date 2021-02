Taylor Swift anuncia nova versão de 'Fearless' com seis músicas inéditas

A cantora Taylor Swift anunciou nesta quinta-feira (11) que a nova versão do disco "Fearless", de 2008, já foi totalmente gravada e será lançado em breve, trazendo seis músicas inéditas. Ela não divulgou a data de lançamento do álbum, mas fãs decifraram pistas deixadas no comunicado e apontam 9 de abril como o dia. A regravação do hit "Love Story" vai estar disponível na madrugada desta sexta (12).

Lançado em novembro de 2008, "Fearless" foi eleito álbum do ano no Grammy de 2010. Além de "Love Story", traz sucessos como "Fifteen", "You Belong with Me", "Fearless" e "White Horse".

Taylor já havia anunciado a intenção de regravar seus primeiros discos, cujos direitos não pertencem à cantora. No comunicado de hoje, ela explicou mais a decisão. "Falei muito sobre por que estou refazendo meus primeiros seis álbuns. Os artistas deveriam possuir seu próprio trabalho por muitos motivos, mas o mais gritante e óbvio é que o artista é o único que realmente conhece aquele corpo de trabalho", escreveu.

Por várias razões, diz, ela teve que tirar algumas músicas do álbum na época e agora resolveu incluí-las. As músicas inéditas são daquela época, escritas quando Taylor tinha entre 16 a 18 anos.

Direitos vendidos

A decisão de regravar os seis primeiros álbuns foi tomada por Taylor depois de ter os direitos sobre parte do católogo musical vendido. Os discos pertenciam à gravadora Big Machine, de Scott Borchetta, que lançou Taylor. Em 2019, o empresário Scooter Braun, da Ithaca Holdins, comprou da gravada os direitos, que revendeu em novembro do ano passado para um grupo privado por US$ 300 mil.

Na época, Taylor criticou as duas transações, revelou que sua equipe tentara obter a propriedade das gravações originais. Ela disse que ao negociar com Scooter Braun, ele queria que a cantora assinasse um documento afirmando que não falaria mais dele, a não ser que fosse algo positivo, o que ela recusou.

"Fearless" foi o segundo disco da cantora. Os relançamentos devem incluir ainda o debut, que leva o nome de "Taylor Swift", originalmente de 2006, "Speak Now", de 2010, "Red", de 2012, "1989", de 2014, e "reputation", de 2017. Depois disso, já sendo dona dos direitos musicais, Taylor ainda lançou "Lover", em 2019, "folklore" e "evermore", em 2020.