Tays Reis anuncia o fim do namoro com Biel

Chegou ao fim o namoro de Biel e Tays Reis. O anúncio foi feito pela baiana em seus stories na noite desta segunda-feira (24). Lá, ela explicou os motivos que levaram ao término.

“Gente, difícil falar sobre isso para vocês, mas tudo na vida é um crescimento. Eu aprendi muito com Gabriel e sou grata por todas as coisas que ele me fez enxergar e que conquistamos juntos. Só vim falar disso para vocês porque sinto que tenho a obrigação por consideração a esse amor imbatível que é Tael (como o casal é conhecido)!”.

Os dois se conheceram durante o reality da Record, A Fazenda 12, no ano passado. Após formarem um casal durante o confinamento, os dois mantiveram a relação fora da casa.

“O amor acabou assim tão rápido? Não! Não! Mas a vida é isso, tem coisas que achamos que é para sempre. Há casos que um simples diálogo resolveria tudo né? Mas sempre tem que esperar e esperar mas devemos nos colocar sempre em primeiro lugar! E essa situação toda só acaba desgastando mais ainda", seguiu a dona do hit Metralhadora.

Durante entrevista para o CORREIO em março deste ano, Biel chegou a ventilar a possibilidade de um casamento, chamando a baiana de "minha futura esposa".

Biel e Tays fizeram algumas parcerias musicais, como na canção Artigo 157. Segundo o funkeiro, ele ainda tinha mais três músicas para lançar com a ex-companheira.