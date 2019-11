Técnico do Tottenham, Maurício Pochettino é demitido

Maurício Pochettino não é mais o treinador do Tottenham. Nesta terça-feira (19). o clube anunciou a demissão do treinador por meio de um comunicado oficial. A decisão foi tomada pelo mau desempenho do time na atual edição da Premier League.

“Estávamos extremamente relutantes em fazer essa mudança. Não é uma decisão leviana ou apressada do Conselho do clube. Lamentavelmente, os resultados no final da última temporada e início desta são extremamente decepcionantes”, comunicou o time.

Club statement — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 19 de novembro de 2019

Os Spurs ocupam a 14ª colocação da Premier League, com apenas 14 pontos somados em 12 jogos. Está, inclusive, mais perto da zona de rebaixamento do que do G4.

Sob o comando de Pochettino, o Tottenham chegou à inédita final da Liga dos Campeões em 2019, quando acabou derrotado pelo Liverpool por 2x0 e ficou com o vice. Na edição atual, tem 7 pontos em 4 jogos e está em 2º, atrás do Bayern de Munique (com 12 pontos).