Técnico promete Jacuipense com postura ofensiva diante do Bahia

Restam mais 90 minutos para o Jacuipense definir se, enfim, conquistará seu primeiro título do Campeonato Baiano - ou se amargará o segundo vice seguido. Após o empate em 1x1 na ida, com o Bahia, a decisão está em aberto. Caso haja nova igualdade, o dono da taça sairá nos pênaltis. Mas o Leão do Sisal nem pensa nesse cenário. A missão é resolver logo no tempo regulamentar, e fazer história.

No jogo de ida, o time de Riachão do Jacuípe apostou no contra-ataque, e conseguiu abrir o placar com Welder, ainda no primeiro tempo. Mas Everaldo balançou as redes na etapa final, e deixou tudo igual. A partida teve emoção até o fim, só que o placar não mudou mais.

Para a volta, na Arena Fonte Nova, Jonilson prometeu um Leão do Sisal, mais uma vez, veloz. O duelo será neste domingo (2), às 16h.

"A postura do Jacuipense será a mesma. Acredito que quem vem acompanhando consegue identificar um padrão. Uma equipe que veio crescendo no decorrer da competição, e chegou muito forte na fase final. Fizemos um grande primeiro jogo contra o Bahia. Sabemos que só nos restam 90 minutos, e acredito que a postura será a mesma. Sem a bola, vamos nos defender bem. Com a bola, vamos explorar nossos atacantes de velocidade, para ter êxito diante do Bahia na Fonte Nova", afirmou, em entrevista coletiva.

O Jacuipense chega à decisão com o melhor ataque da competição, com 18 gols marcados - um a mais que o Bahia. A defesa também é melhor que a do rival: enquanto o Leão do Sisal sofreu 10 gols até aqui, o Esquadrão foi vazado 12 vezes. Jonilson aposta nessas qualidades para sair da Fonte Nova como campeão.

"Estamos em uma final, e na final ganha quem vence. Quem acompanhou a trajetória do Jacuipense na competição sabe que é uma equipe com mais gols marcados, defesa menos vazada. Uma equipe que joga para frente. Não vamos mudar na final. Vamos procurar o resultado durante os 90 minutos, o que nos dará tranquilidade e irá consolidar o título do Campeonato Baiano", garantiu o técnico.

Essa é a segunda final seguida do Jacuipense. Ano passado, o Leão do Sisal também empatou o primeiro jogo em 1x1, mas com o Atlético de Alagoinhas, no Carneirão. Na partida de volta, porém, o time perdeu por 2x0 em casa, e viu o Carcará ser bicampeão. Agora, há mais uma chance de levantar a inédita taça.

"É um momento de bastante alegria para todos nós, com o Jacuipense chegando a uma segunda final consecutiva. Trabalhamos muito para conseguir isso. Acredito que a torcida está muito esperançosa para que esse primeiro título venha. E aí a gente fecha com chave de ouro esse Campeonato Baiano", projetou Jonilson.

Ainda durante a entrevista, o técnico foi questionado se uma possível conquista do título mudaria o cenário de racismo no futebol. Mas o comandante, que é negro, disse não crer nessa chance, e justificou lembrando dos "personagens principais" de um jogo.

"Acredito que não. Na maioria dos clubes, há muitos jogadores negros, e a gente ainda vê racismo. Se você tem os atletas que entram em campo, que são os personagens principais, e sofrem com isso... Imagine um treinador, por ser campeão baiano, o título vá fazer com que isso venha a mudar", comentou.

"Acredito que isso esteja, sim, mudando, mas a passos de tartaruga. Vai demorar um pouco. Mas um treinador baiano, daqui da terra, e negro [chegar à final] é bom, porque mostra nossa competência. Mostra que a gente tem competência para estar no mercado do futebol tranquilamente", comemorou.