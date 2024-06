CAMPEONATO BRASILEIRO

Bahia x Criciúma: veja onde assistir, escalações e arbitragem

De olho na liderança, o Bahia tem mais uma batalha pela frente no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (16), o tricolor encara o Criciúma, no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. Será o terceiro encontro entre os times na temporada e o tricolor busca mais um triunfo para chegar ao posto mais alto da tabela. O Esquadrão é o vice-líder, com 17 pontos. A equipe baiana está empatada com o Flamengo, que lidera o torneio por ter melhor saldo de gols. Já o Tigre vive má fase, vem de três derrotas e está na zona de rebaixamento.