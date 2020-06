Teixeira de Freitas receberá remessa com 20 respiradores neste sábado (6)

A cidade de Teixeira de Freitas receberá, neste sábado (6), uma remessa com 20 ventiladores pulmonares, mais conhecidos como respiradores. Diretora de Relações e Gestão Legal da Suzano, Mariana Lisbôa está monitorando a entrega dos equipamentos, prevista para a noite.

Os respiradores fazem parte do esforço das empresas Veracel e Suzano na estruturação de um hospital de campanha no município. A unidade, que é em parceria com a prefeitura local e o Governo do Estado, ampliará a rede assistencial aos pacientes mais graves, vítimas do coronavírus.

"A boa notícia permite a abertura de 20 leitos de UTI já na próxima semana", comemorou o secretário da Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas. Ele também comentou sobre a solidariedade do empresariado baiano, dizendo ser fundamental neste momento de pandemia. "A rede de relacionamento, logística e recursos financeiros do setor privado auxilia estados e prefeituras de sobremaneira", falou Vilas-Boas.

"A Suzano entende que este momento requer empatia e união. Por isso reafirma o seu empenho em colaborar com o Governo do Estado para o atendimento adequado à população do extremo-sul, infectada pelo Covid-19. O Hospital de Campanha de Teixeira de Freitas é fruto deste esforço conjunto e um instrumento importante que ajudará a salvar muitas vidas", comentou Mariana Lisbôa.