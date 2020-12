Telefunksoul cria mixtape especial para o Réveillon

O ano de 2020 foi desafiador e sabemos que 2021 ainda será de muitas batalhas. O meio musical sofreu muito com a pandemia, mas também vem buscando se reinventar não só na forma, como também no conteúdo. “A musicalidade é fundamental em momentos difíceis. Através dela, o artista fala sobre o que está sentindo, vivendo. Isso vem através de sua obra”, destaca o produtor musical e DJ Telefunksoul, que assina uma mixtape exclusiva para os leitores do CORREIO ouvirem na noite de Réveillon.

“Fiz uma sequência harmônica e, ao mesmo tempo, trouxe uma grande mistura de estilos. Busquei entre amigos trabalhos que falam não só de causas urgentes, como o racismo e o feminismo, mas também que relatam o que estão vivendo na pandemia. Busquei também um outro aspecto do que vai chegar em 2021, uma nova sonoridade que vem da mistura que todo baiano gosta”, explica.

Para começar a mixtape, Telefunksoul apresenta uma versão de Trem do Amor, de Sine Calmon, feito por ele juntamente com DJ Werson na voz de Marcela Bellas. “É uma música que trata de amor e esperança, que já foi tema de Carnaval e fala de uma viagem, que eu vejo como a de 2020 para 2021”, revela. Nessa vibe, o produtor musical reuniu várias músicas de diversos artistas, trazendo novas temáticas, mas apostando também em sonoridades mais antigas. “A pandemia serviu para que a galera pudesse ouvir coisas novas também. Acho que a música brasileira vai mudar um pouco”, acredita.

Uma das novidades da mixtape é a música Shake Treme, lançada por Telefunksoul dia 25 de novembro numa collab com Salamanka, seu parceiro de produção, e as cantoras Keila, do Pará, e Jo Sarah, de Amsterdã. Outras inéditas são Baby Te Liguei, do Afrocidade, Agarradinho, de Vanessa Borges, Tá no Buzu de Mamáh, além do remake/Remix Trem du Dub.

Projetos

Telefunksoul espera para 2021 a chegada da vacina e um pouco mais de respeito para a música. Na luta pelo segundo desejo, prepara os lançamento da música e do clipe de Alvorada para 30 de janeiro. Gravada há um ano, na alvorada de 1 para 2 de fevereiro, numa collab com Salamanka e tem nos vocais a cantora Cecília Stalin, sueca que vive em Londres. O trabalho chega pela Isé Criativa e um remix autorizado pelo Príncipe do Funk Melody norte-americano Ray Guell para o mega hit dos anos 90 "Just Another Lover".

Na pauta do produtor também está uma mixtape para o Verão chamada Bahia Bass #2 pelo selo Braza de São Paulo, com participações de RDD, DJ Werson, a nova safra de produtores Peluzu, Jean DJ, Zebb e uma galera de fora, como os MCs Jimmy Luv, Lurdez da Luz, de São Paulo, Ras Maikoll, de Recife, Fabio Lima, de Angola, e os DJ Buarky e Futurist, ambos de Minas. “Estou resgatando a musicalidade. Por conta da pandemia, ouvi muita coisa antiga que eu tocava. Sonoridades que já fizeram sucesso, como Miami Bass, Breakbeat e Drumnbass.

Produzido, curado, Montado, Mixado, Masterizado e gravado no 1midihomestudio por Telefunksoul

Tracklist

01 TELEFUNKSOUL & DJ WERSON _TREM DU DUB feat Marcela Bellas (DJ ZEBB feat. DUDUOO RMX) CARIBE

02 IVANA GAYA-Magia Negra

03 ZAI - Desliza

04 Larissa Luz-Dance Com a Sua Sombra

05 Marcola Bituca - Oceano REMIX

06 DJ Werson - Só Lamento

07 Pavilhão 9 & BaianaSystem - Lockdown (Cidade Perdida)

08 Vanessa Borges-Agarradinho

09 Ju Moraes & Karla da Silva- NUM BELO ALTAR

10 Jahgun - Ope Ye O Baba (Lucio K Remix)

11 TELEFUNKSOUL , SALAMANKA, KEILA, JO SARAH -Shake, Treme...Give it to Ya !

12 ELTON JACKSON feat MC XAROPE -METE DANÇA

13 MR. BOBBY- GPS

14 ThaThi- Porque Te Amo

15 OS Tropicais (Fael Primeiro, Magnata King Faya & Jaguar Andrade -Caribe Flow

16 ÀTTØØXXÁ FEAT Banda Parangolé __ MOLHADINHA

17 Nêssa- Tara feat A Dama

18 RDD, Agent Sasco & Dfideliz - We Go Hard

19 Ministereo Publico - SÓ UM JOGO feat ALAN DUGRAVE

20Mamáh - Tá nu BUZU

21 Afrocidade-Baby Te Liguei

22 Yan Cloud - Garota de Salvador feat Nara Couto

23 CongaGroove- Vai Braba

24 JOTAERRE- SEXTA FEIRA (CAMISA BRANCA)

25 Bayo feat Nikima- Correnteza

26 O QUADRO-Sparro

27 FREELION -Synfonia do Vale