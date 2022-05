Tem Dendê da Preta nos negócios e na família

O negócio Dendê da Preta(@dendedapreta) nasceu em plena pandemia, da necessidade que a empresária Cláudia Pinheiro tinha em ficar em casa para cuidar da filha caçula e, ao mesmo tempo, ter uma renda capaz de garantir o sustento da família.

"A ideia de vender quitutes baianos congelados surgiu da minha filha Camila, pois apesar de fazer parte de uma família que sempre vendeu acarajé,eu só conhecia o formato presencial, onde tudo era feito e vendido na hora", contou a empreendedora que, junto com as filhas e sócias (Isabel, Camila e Amanda) participaram do programa ao vivo Empregos e Soluções dessa quarta-feira, 25.

Na verdade, o nome de Cláudia e do negócio foi muito bem recomendado numa ação realizada pelo Jornal Correio para homenagear as mães empreendedoras. Durante a conversa com a consultora e especialista em pequenos negócios e marketing digital, Flávia Paixão, a empresária confidenciou que o negócio não foi aceito de imediato, mas reconheceu que, à partir da ideia de vender kits congelados, ela pôde começar o negócio enquanto mantinha um trabalho de carteira assinada em paralelo."Nossos clientes gostaram muito e passamos a expandir os negócios à partir daí", rememorou.

Cláudia e as filhas e sócias foram as convidadas de Flávia Paixão no programa ao vivo dessa quarta-feira e falaram sobre inovação e coragem nos negócios (Foto: Reprodução/Instagram)

Resistências vencidas

A filha e sócia Camila fez questão de lembrar que, no início, precisou quebrar as resistências da mãe e as incertezas da pandemia. "Todas nós nos juntamos nessa proposta. Minha mãe já fazia acarajé e abará, mas fez curso para aprimorar e começamos a testar receitas até chegar nessa versão atual, que é muito aceita aqui", contou a filha mais velha.

Cláudia fez questão de salientar que, no início, foram muitos desafios: se render ao novo e abandonar o emprego formal, que garantia um salário fixo, por pior que fosse o valor. "Ficava preocupada em como sustentaria a filha caçula e honraria as dívidas, mas a visão delas me impactou demais e me deram o suporte necessário para tomar a decisão", revelou a mãe orgulhosa das filhas e sócias.

Cláudia lembrou as dificuldades de superar o medo que o novo traz. "Foi difícil para mim abraçar a ideia, pois tudo que é novo traz medo. Além disso, estava muito acostumada com a tradição de minhas tias e de minha avó, mas me rendi a proposta inovadora e foi a melhor coisa que eu fiz", reconheceu a matriarca. "No início era incerto o ganho, mas a gente queria investir...o tempo, a força de trabalho, o dinheiro que tivesse", lembrou Camila.

Cláudia agradeceu publicamente às filhas e destacou o papel fundamental que elas tiveram para que a ideia se transformasse num negócio rentável (Foto: Reprodução)

Cláudia fez questão de agradecer publicamente às filhas pelo apoio e a força. "Eu devo agradecimento à elas, pois abriram mão de tempo e até mesmo do dinheiro, que poderia ser para elas", contou emocionada ao lado das filhas.

Flávia destacou a importância do apoio familiar e brincou ressaltando que já estava repensando a decisão de ter filhos. A consultora elogiou o trabalho da família, que profissionalizou a comercialização dos produtos vendidos no foodtruck, localizado na praça da Revolução, em Periperi, primeiro com a foodbike, depois um foodtruck."As pessoas que estão atrás do negócio são tão incríveis quanto o próprio negócio", elogiou Flávia.

Bant marketing

A consultora lembrou que identificar oportunidades de negócios, o bant marketing, é fundamental para qualquer empreendedor. No caso da Dendê da Preta, a consultora salientou a tendência dos consumidores em desejarem comodidade, seja para consumir na hora, levar para casa, servir a uma visita, presentear ou transportar para o exterior.

Camila fez questão de ressaltar que todo mundo trabalha na empresa e que todo mundo faz tudo, apesar dela e da irmã também manterem outras atividades em paralelo. "Tinha que dar certo. A gente não tinha plano B. Na verdade, o plano B era fazer o plano A dar certo", afirmou Camila. A jovem empreendedora ressaltou a importância da rede de amigos que somaram com ideias, apoio e até mesmo investimento, especialmente de uma amiga da família, que foi fundamental para juntar o capital necessário para a estrutura da foodbike, por exemplo.

Quando o assunto girou em torno dos investimentos feitos na marca, Camila destacou que a família se mobilizou em torno da causa. "Eu e minha irmã ganhamos um valor de herança e investimos no foodtruck", disseram, lembrando que a estrutura já está pequena.

A família pretende expandir o Dendê da Preta para outras partes da cidade e acreditam que não existam limites para quem acredita e trabalha (Foto: Reprodução)

Elas também contaram com o apoio de prêmios, como o da Academia Assaí. "Alguns prêmios não foram grandes, mas serviram como uma injeção de ânimo e hoje estamos com a Vale do Dendê, que nos ajudou a investir e equipar o Foodtreco", contou Camila.

Se você não pôde acompanhar a conversa com Cláudia e suas filhas, não se preocupe. O programa está gravado e ficará disponível na página do Jornal Correio, no Instagram. É importante lembrar que todas as quartas-feiras, à partir das 18 horas, o jornal Correio traz novas e inspiradoras histórias de empreendedorismo no programa ao vivo, Empregos e Soluções.