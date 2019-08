Tem Hipercard? Veja o que muda com a chegada do Big Bompreço à Bahia

Logo logo as lojas Walmart irão se transformar em "Big Bompreço" na Bahia. Pernambuco foi a primeira praça escolhida pelo Grupo Big no Brasil para implantar mudanças e retomar a marca Bompreço. O novo hipermercado vai receber investimento de R$ 71 milhões para realizar a conversão das lojas, reformas e modernização. Mas muita gente ficou em dúvida em uma coisa. E quem tem o famoso Hipercard? E quanto ao cartão Walmart?

O cartão Hipercard, gerido em parceria com o Itaú, continua com a marca Hiper para os clientes antigos e as novas emissões sairão com a marca Big. À medida que os antigos forem vencendo, serão trocados pela nova marca. Este cartão não possui anuidade e, mesmo quando houver a troca para os cartões com a marca Big Bompreço o cliente não receberá cobrança de anuidade.

O cartão Walmart, que realiza cobrança de anuidade, terá procedimento semelhante. Os clientes podem continuar usando os cartões com a marca e, à medida que forem vencendo, serão emitidos novos com a marca do Big Bompreço. A mudança neste caso também será apenas no layout. As regras permanecem as mesmas do cartão Walmart.



Nas lojas, o cartão Big Bompreço está sendo oferecido com 50% de desconto na primeira anuidade.

Novidades no hipermercado

O diretor executivo de Hipermercado do Grupo Big, Jorge Herzog, adianta que o consumidor vai encontrar 3 mil produtos em promoção em todas as seções dos Big Bompreço de Boa Viagem, Casa Forte, Caxangá, Avenida Recife, Olinda, Shopping Guararapes, Shopping Tacaruna, Caruaru e Petrolina, que vão abrir a partir das 9h.

“Queremos provocar uma reação positiva no consumidor quando ele entrar na loja, porque não adianta trazer de volta a marca Bompreço, que tem laços afetivos com o Nordeste, sem oferecer bem-estar ao cliente. Para isso, fizemos transformações externas e internas nas unidades ao longo dos últimos 45 dias. Hoje (ontem) as lojas fecharam para os ajustes finais”, comenta.

O executivo destaca que as mudanças foram baseadas em cinco pontos principais: leiaute, sortimento, política de preços, atendimento e mídia. No quesito leiaute, as lojas foram rearrumadas para que os clientes encontrassem os produtos de maneira mais fácil. As gôndolas ficaram mais altas e as frutas e verduras ganharam iluminação direta.

“O sortimento foi outra preocupação nossa. Pesquisamos na concorrência e percebemos que, nos últimos anos, por questões estratégicas, a oferta tinha diminuído. Por isso, aumentamos essa diversificação em 28% e fizemos uma aposta forte nos produtos regionais, que vão somar 2 mil itens, representando um aumento de 80% sobre o que tínhamos. Vamos ter inclusive placas indicando os produtos da terra”, comemora Herzog.

A expectativa é de que até abril de 2020 todos os mercados do Nordeste passem pela mudança.

As informações são do Jornal do Commercio.