Tenacious D toca com brasileiro Júnior Bass Groovador no Rock in Rio

O baixista Júnior Bass Groovador subiu no palco do Rock in Rio neste sábado (28) para tocar com o Tenacious D, depois de interagir com Jack Black pelas redes sociais. Jack gostou de um vídeo do músico de forró, que faz versões inusitadas para clássicos do rock, e o convidou para fazer uma participação show. Juntos, tocaram "Smells Like Teen Spirit", do Nirvana.

Veja o encontro:

Que baguncinha boa! O @tenaciousd convidou o brasileiro Junior Groovador para uma participação mais que especial. #TenaciousDNoMultishow #RockInRioNoMultishow pic.twitter.com/9ecYyv0BFv — Multishow (@multishow) September 28, 2019

Jack Black é ator e músico do Tenacious D. Dias atrás, ele pediu ajuda online para encontrar Júnior, depois de ver um vídeo do capixaba tocando o clássico do grunge em ritmo de forró e sertanejo.

O Tenacious D é um duo que já existe desde 1994 e lançou quatro discos. Hoje foi o primeiro show deles no Brasil. Já Júnior vive em Natal e há 19 anos faz shows como músico pelo Rio Grande do Norte. Ele começou a carreira no baixo tocando em bandas de igreja. Atualmente, trabalha como segurança e é músico no tempo livro.

“O grandioso encontro com Jack Black no palco ao mundo! Daqui a pouco estaremos ao vivo fazer esse groove potiguar alto astral! Fiquem ligados minha galera alto astral”, postou Junior hoje mais cedo.