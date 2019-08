O concurso 2.178 da Mega-sena, que será sorteado neste sábado (10) às 20h, poderá pagar um prêmio de R$ 5 milhões a quem acertar as seis dezenas. As apostas podem ser feitas até as 19h em qualquer lotérica do país ou pela internet.

A Caixa promove nesta semana três concursos da Mega-Sena - terça, quinta e sábado - por causa do Dia dos Pais.

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.177, realizado quinta-feira (8) em São Paulo. As dezenas sorteadas foram: 09-11-14-31-48-51.