Territory: já rodamos com novo SUV da Ford

A Ford está se adaptando ao mercado para atender o consumidor com o que ele mais deseja. E, no momento, o foco do cliente é em utilitários esportivos. Dessa forma, em cerca de um ano, a empresa deixou de oferecer Fiesta, Focus e Fusion. Tudo faz parte de uma estratégia que começa a ser revelada com a chegada do Territory.

As duas versões do Territory contam com teto solar panorâmico de série O SUV tem 1,94 metro de largura, sem contar os retrovisores, e 1,67 m de altura São 4,58 m de comprimento e 2,72 m de distância entre-eixos As rodas são de 17 polegadas na versão SEL e de 18 polegadas na configuração Titanium Na versão topo de linha o acabamento é claro e os bancos podem ser refrigerados ou aquecidos A central multimídia pode ser controlada pela tela ou por esses comandos instalados no console central O Territory Titanium tem um carregador sem fio para smartphones A partida é por botão e o quadro de instrumentos é digital O espaço para quem viaja atrás é um dos pontos fortes nesse Ford. Há também saída de ar traseira O porta-malas tem espaço para apenas 348 litros (Fotos: Ford)

O modelo, que entra hoje em pré-venda, irá competir no segmento de SUVs que é dominado pelo Compass. Mas além do modelo da Jeep o novo Ford irá competir com veículos como Chevrolet Equinox, Honda HR-V, Peugeot 3008, Toyota RAV4 e Volksagen Tiguan Allspace.

Nos últimos dias, rodei com o Territory na versão Titanium (R$ 187.900) na Bahia e no vídeo a seguir conto as minhas primeiras impressões sobre o veículo. Adianto que dois pontos surpreendem: o espaço interno e a tecnologia.

A outra versão, a SEL, custa R$ 165.900. Ambos são equipados com motor 1.5 turbo, que rende 150 cv de potência a 5.300 rpm e entrega 22,9 kgfm de torque entre 1.500 e 4 mil rpm. A transmissão é sempre automática do tipo CVT.