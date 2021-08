Terror em Araçatuba: ciclista teve pés e dedos das mãos amputados após explosão

Um ciclista morador de Araçatuba, interior de São Paulo, onde ocorreu um mega-assalto a bancos na madrugada desta segunda-feira (30), teve os dois pés e todos os dedos das mãos amputados após se aproximar de um explosivo deixado por criminosos. Segundo o portal G1, o rapaz de 26 anos estava em uma bicicleta quando houve a explosão.

A quadrilha espalhou explosivos por, pelo menos, 20 pontos da cidade. Segundo a Santa Casa, a vítima foi levada ao centro cirúrgico e precisou ser intubada.

De acordo com a Polícia Militar, os artefatos possuem algum tipo de sensor para serem ativados. O capitão da PM, Alexandre Guedes, informou ao G1 que equipes especializadas da corporação estão investigando o funcionamento desses artefatos.

"A gente está em contato com o Gate, policiais altamente especializados para saber como funciona. Mas a informação inicial seria com sensores. A gente não sabe se é sensor de movimento, por aproximação. A gente está aguardando as informações exatas do Gate que está lidando com esses pontos onde foram deixados os artefatos para dificultar o trabalho da Polícia Militar", explica o capitão.

"Agora, todo o trabalho da Polícia Militar é para preservar vidas, inativar esses explosivos, verificar se tem alguém ainda feito refém, evitar que novos sejam feitos", completa Guedes.

Um vídeo feito por uma câmera de segurança mostra a ação criminosa, com alguns dos homens espalhando explosivos. É possível ver que o artefato emite luzes de raio laser verde.

Baleados

Não se sabe ainda o número exato de feridos, mas há relatos de pessoas que deram entrada no Pronto-Socorro Municipal com ferimentos provenientes de arma de fogo.

Um homem de 28 anos, baleado no abdome, com quadro estável; outro de 31 anos, baleado nos braços e no rosto, com quadro considerado grave; um morador de 38 anos, baleado nas pernas, braços e de raspão na cabeça, também em estado grave; e um outro homem de 45 anos, baleado na região dos glúteos, que já foi medicado e recebeu alta.

Isso não pode ser real. Socorro Araçatuba pic.twitter.com/867R71GH3t — Lucas Julioti (@JuliotiLucas) August 30, 2021

Morto ao filmar ação

Dois suspeitos foram detidos. De acordo com o capitão Alexandre Guedes, do comando da Polícia Militar paulista, uma das vítimas fatais é um morador local que havia deixado a mulher no trabalho e voltou para a região central, onde ficam as agências, para filmar a ação dos criminosos.

Ele foi morto a tiros pelos bandidos. Outro dos mortos é um suspeito, que teria resistido à abordagem dos policiais na zona rural. Guedes ainda não tinha informações sobre a terceira vítima - se seria um refém ou um criminoso. Com informações do G1 e Estadão Conteúdo.