Testamos o Samsung Galaxy Book S; saiba tudo!

O Samsung Galaxy Book chegou fazendo barulho. Primeiro com o modelo S e, depois com o Pro e o Pro 360 que ainda chegarão no mercado, os notebooks colocam os usuários num novo nível de tecnologia e que conecta intimamente smartphons com os computadores. Testamos um modelo S - emprestado pela empresa coreana - e trazemos aqui as impressões:

Design

O Galaxy Book S pesa apenas 950g e possui 11,8mm de espessura. É impressionante e chega a ser estranho carregar um notebook tão leve. O modelo é bastante resistente - feito com alumínio série 6000, mesma liga de fabricantes aeroespaciais - e possui apenas quatro entradas: duas USB Tipo C, uma para fone de ouvido 3,5mm e uma para cartão de memória MicroSD. O Galaxy Book conta com um adaptador de fábrica USB/USB Tipo-C.

O teclado acende quando a iluminação é baixa, facilitando digitação no escuro (retroiluminação). O ponto fraco é a certa dificuldade de abrir o notebook. A tela é de LED full HD de 13.3" (1920 x 1080) com tela touch screen. O touch é bastante útil, principalmente com crianças, já acostumadas com telas de celulares e tablets com o recurso e que 'se batem' ao ver um computador 'antigo'. O botão de ligar conta com leitor de impressão digital.

Desempenho

A promessa é de 17 horas de bateria, mas não é bem assim. No nosso teste, durou cerca de 10 horas de trabalho, incluindo videochamadas e exibição de filmes. No entanto, carregar é muito simples e rápido e o fato de um carregador comum de smartphone poder ser usado suprime, de certa forma, o gasto veloz da bateria.

O modelo testado pela coluna vem com um processador Intel® Core™ i5-L16G7 (até 3.0 GHz com 4 MB de cache), com memória de 8GB e armazenamento de 256MB (há a versão de 512MB). A câmera, de 720p, é boa, mas poderia ser melhor, ainda que tenha uma abertura interessante. O som é acima da média, ainda mais se considerando o tamanho dele.

Para rodar apenas programas mais básicos, ele funciona muito bem, ainda que esquente um pouco (não possui cooler), sendo indicado para trabalho, aulas, lives, filmes e navegação em geral. Para games, por exemplo, ele pode deixar a desejar.

Resultado

A dificuldade de abrir o notebook incomodou, o gasto de bateria também. A grande questão é ter isso pagando os R$ 7.199 que ele custa na loja da Samsung. Melhor esperar a chegada do Pro e do Pro 360 para ver se o preço baixa um pouco. O Galaxy Book S pode ser encontrado mais barato em outras lojas, por menos de R$ 6.000. Ainda assim, se a compra não for urgente, melhor esperar um pouco.