Thaila Ayala revela abusos sexuais que sofreu na infância: 'Muitos traumas'

A atriz Thaila Ayala revelou ter sido vítima de abusos sexuais ao longo da infância. O trauma gerou episódios de depressão durante a gravidez do primeiro filho da artista.

"Toda essa infância turbulenta e traumática foi o que realmente me derrubou", explicou.

"Sofri alguns abusos que eu não me sinto tão à vontade de falar. Aliás, eu nunca nem falei. Mas abusos sexuais mesmo na minha infância, com pessoas próximas. Tive muitos traumas", contou, em entrevista à revista Marie Claire.

Thaila está à espera do segundo filho. Ela também ficou marcada pela violência contra a mãe. "Vi ela sofrer muito de todas as formas: abuso no trabalho, em casa, na família. Um familiar tentou violentar minha mãe"

A artista contou ter tido crise de pânico ao fazer o teste que confirmou que ela estava grávida pela primeira vez:

"Eu não conseguia respirar. Pensei: 'vou morrer aqui sozinha'. Tirei toda roupa e deitei no piso gelado do banheiro para ver se o choque me trazia de volta. Quando o Renato chegou, eu estava no chão, tremendo. A gente nem conseguiu comemorar no primeiro momento pelo estado que estava. O susto durou cerca de uma hora."

Sobre a gravidez, a atriz contou que já sabe que a caçula é uma menina e que vai se chamar Teresa. Ela, no entanto, tinha certeza que era um menino.

"Antes de descobrir na gravidez do Chico eu já tinha certeza que era um menino, eu sentia uma presença masculina inexplicável pela casa. Já era ele ali marcando presença. Na segunda gravidez eu senti isso de novo. Quando soube que seria menina, achei muito massa".

O casal não sabe se vai parar no segundo filho, e Thaila decidiu que congelará óvulos. "Se não usar, vou amar ser uma doadora", concluiu ela.