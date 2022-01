Thais Carla lança mini coleção de biquínis para mulheres gordas

A dançarina e influenciadora digital Thais Carla, 30 anos, lançou uma nova coleção de biquínis plus size para o verão. Ela usou o perfil no Instagram para divulgar o vídeo de lançamento das peças, que já estão a venda pelo Mercado Livre. O conjunto fio dental sai por R$ 175,90.

"Tá no ar minha mini coleção de biquínis meu povo", anunciou no vídeo em que aparece usando as peças da mini coleção.

Thais usa seu perfil nas redes sociais para incentivar que outras mulheres gordas ocupem espaços, gostem do próprio corpo e se sintam livres para vestir o que quiser. "Queria conseguir ficar tão confortável com meu corpo mais não consigo. Acho maravilhoso vc assim livre", comentou uma seguidora na postagem de lançamento. "Você me inspira", escreveu outra.

Além dos tamanhos da grade menor, que vai do P ao G, as peças vestem números maiores que vão do manequim 48 até o 64. O frete é grátis.

Thais, que também é conhecida pela militância gorda, tem uma marca de sex shop, que foi lançada no final do ano passado. A influenciadora mora na Bahia e é casada com Israel Reis, com quem tem duas filhas.