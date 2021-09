The Boys ganhará derivado sobre faculdade de super-heróis

A Amazon encomendou uma série derivada de The Boys, ambientada em uma faculdade de super-herói, de acordo com The Wrap. A produção é descrita como uma história "meio universitária, meio Jogos Vorazes - com o coração e a sátira" do seriado original.

Como The Boys, ela será para maiores, e ainda promete explorar "as vidas hormonais e competitivas dos jovens heróis conforme testam seus limites físico, sexual e moral, enquanto disputam os melhores contratos nas melhores cidades". A sinopse ainda revela que se trata da única instituição de ensino para supers e, claro, ela é administrada pela Vought International.

O elenco contará com Jaz Sinclair (O Mundo Sombrio de Sabrina), Lizze Broadway (Bones), Shane Paul McGhie (Inacreditável), Aimee Carrero (Amor com Data Marcada), Reina Hardesty (Flash) e Maddie Phillips (Caçadoras de Recompensas).

Michele Fazekas e Tara Butters, de Agent Carter, atuarão como showrunners do spin-off, substituindo o roteirista de The Boys Craig Rosenberg. Ele deixou o projeto devido a diferenças criativas.

Lançada em 2019, The Boys conta a história de um grupo de vigilantes que tenta acabar com um grupo corrupto de super-heróis. As duas primeiras temporadas da série estão disponíveis no Amazon Prime Video. A terceira parte, ainda sem data de estreia anunciada, deve ser lançada no final de 2021.