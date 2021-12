'The Voice Brasil': cearense Giuliano Eriston é o campeão da 10ª temporada

Com 33,98%, Giuliano Eriston, de 24 anos, foi o grande vencedor da décima temporada de The Voice Brasil na noite desta quinta-feira (23). Natural de Bela Cruz, município da região Norte do Estado, Giuliano representou o Time Teló. O cearense começou sua trajetória no reality musical no time de Lulu Santos, após o cantor ter sido o primeiro a virar a cadeira para ele nas audiências às cegas. Mas, ele foi campeão pelo time do Michel Teló.

"Mal consigo ficar em pé, é muita surpresa! Desde o começo, não sabia que o perfil da minha voz podia se encaixar nesse programa, porque tem essas vozes incríveis e eu sou um instrumentista, uso a voz como instrumento", comemorou.





Além de cantor e multi-instrumentista, Giuliano também é compositor, porém, só começou a estudar para aperfeiçoar sua voz durante a seleção para o programa, ganhando o elogio de "voz natural mais bonita que já ouvi" de Lulu Santos.

O cantor desenvolveu suas habilidades musicais em Jericoacoara - o município onde nasceu é vizinho à famosa praia. Participando de festivais e convivendo com artistas do ramo, ele tem como influências grandes nomes da MPB.

A cidade de Bela Cruz, localizada a 260 km de Fortaleza, comemorou a vitória com direito a telão na praça principal do município. Os belacruzenses fizeram multirão de votação durante a semana.

Antes do The Voice Brasil, Giuliano Eriston já havia se apresentado na Rede Globo em 2011, com apenas 13 anos, quando participou de um quadro do Domingão do Faustão, onde mostrou suas habilidades como instrumentista.